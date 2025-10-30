U BiH pao kriminalac za kojim je Interpol u Zagrebu raspisao tjeralicu! Procurilo kontroverzno ime

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je muškarca za kojim je potragu raspisao ured Interpola Zagreb i on je nakon kaznene obrade predan Sudu BiH koji treba odlučiti o njegu izručenju Hrvatskoj.

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u četvrtak su potvrdili kako su njihovi agenti u suradnji a lokalnom policijom u srijedu na području Zenice locirali osobu za kojom je raspisana tjeralica iz Hrvatske.

Tjeralica je raspisana pod sumnjom na počinjenje kaznenih djela kriminalno udruživanje i počinjenje kaznenog djela kao član kriminalne skupine propisana Kaznenim zakonom Republike Hrvatske.

Iz SIPA-e nisu potvrdili identitet uhićene osobe, no lokani mediji u BiH tvrde kako je riječ o Almiru Čolaku (37).

