U BiH uhićeno sedmero ljudi, među kojima su četiri policajca: Tjerali su maloljetnice na prostituciju?

Sedam osoba, među kojima četiri policajca, uhićeno je u srijedu u BiH pod sumnjom da su počinili kaznena djela trgovine ljudima, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Iz ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije potvrdili su kako su u jutarnjim satima proveli racije i uhićenja na području Živinica, Banovića i Kalesije.

Po nalogu županijskog suda uhićeno je sedam osoba od kojih su četiri policajci upravo u MUP-u Tuzlanske županije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon provedene kriminalističke obrade bit će predani županijskom tužiteljstvu.

Kako je priopćeno, akcija je rezultat višemjesečnog operativnog rada i prikupljanja dokaza u okviru šire istrage o mogućem postojanju organizirane mreže koja se bavila nezakonitim aktivnostima povezanima s eksploatacijom i trgovinom ljudima na području Tuzlanske županije.

Navodili maloljetnice na prostituciju

Mediji navode kako je istraga vođena i zbog sumnje na navođenje maloljetnica na prostituciju, a navodno su u pitanju štićenice Doma za djecu bez roditeljske skrbi u Tuzli.

Portal Istraga.ba navodi kako su među uhićenima inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Klopić, načelnik odjela kriminalističke policije u Živinicama Miralem Halilović, te policajci Dževad Požegić i Jasmin Modrić, također zaposleni u policijskoj upravi Živinice.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira: Novo dno dotaknuo je danas Hrvatski sabor