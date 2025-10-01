Trump tvrdi da su blizu dogovora sa Harvardom: 'Platit će 500 milijuna dolara'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je njegova administracija blizu dogovora sa Sveučilištem Harvard te navodi da bi ta institucija Ivy League trebala platiti 500 milijuna dolara, nakon višemjesečnih pregovora o obrazovnim politikama.

Administracija se prepire s nekoliko prestižnih sveučilišta i prijeti uskraćivanjem saveznih sredstava zbog problema među kojima su propalestinski prosvjedi protiv izraelskog rata u Gazi, raznolikost kampusa i transrodne politike.

"Linda dovršava posljednje detalje“, rekao je Trump novinarima na događaju u Ovalnom uredu, misleći na ministricu obrazovanja Lindu McMahon.

Pozadina sukoba

"I platit će oko 500 milijuna dolara i vodit će strukovne škole. Učit će ljude kako koristiti umjetnu inteligenciju i mnoge druge stvari, motore, mnoge stvari“, rekao je.

Trump je prozvao Harvard i druga sveučilišta da su dopuštali antisemitizam na propalestinskim prosvjedima.

Prosvjednici i neke židovske skupine tvrde da vlada pogrešno izjednačava kritiku izraelskog napada na Gazu i okupaciju palestinskih teritorija s antisemitizmom, a zagovaranje palestinskih prava s podrškom ekstremizmu.

Nekoliko drugih sveučilišta iz takozvane Ivy League sklopilo je nagodbe s Trumpovom administracijom posljednjih mjeseci, uključujući Sveučilište Columbia i Sveučilište Brown. Columbia je pristala platiti vladi više od 220 milijuna dolara, a Brown je najavio da će izdvojiti 50 milijuna dolara za podršku razvoju lokalne radne snage.

Uskraćeno financiranje

Trumpova administracija usredotočila se na propalestinski prosvjedni pokret koji je zahvatio Harvardov kampus, poduzevši mjere za uskratu više od dvije milijarde dolara za financiranje istraživačkih potpora sveučilištu.

Također je nastojao zabraniti međunarodnim studentima pohađanje, ugrozio Harvardov akreditacijski status i otvorio vrata ukidanju daljnjih sredstava utvrdivši da krši savezni zakon o građanskim pravima.

Predsjednik Harvarda Alan Garber rekao je da bi razne savezne mjere od Trumpovog povratka na dužnost u siječnju mogle uskratiti Harvardu gotovo milijardu dolara godišnje, prisiljavajući ga na otpuštanje osoblja i zamrzavanje zapošljavanja.

U međuvremenu je ministarstvo pravosuđa priopćilo da će istražiti odgovor Sveučilišta Nevada u Las Vegasu na tvrdnje o antisemitizmu na kampusu, u najnovijoj saveznoj istrazi prosvjeda protiv izraelskog napada na Gazu.

"Istraga će se usredotočiti na odgovor sveučilišta na antisemitizam na kampusu“, priopćilo je ministarstvo pravosuđa. "Istraga o usklađenosti ispitat će je li UNLV, primatelj savezne financijske pomoći, sudjelovao u diskriminatornim praksama“, dodaje se.

POGLEDAJTE VIDEO: Trumpov obrat ne dolazi bez uvjeta: Ključan problem u planu bit će Mađarska i Slovačka