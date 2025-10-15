Trump šokirao Putina na njegov rođendan: Ovo je dokaz da je pukla ljubav?

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je otkrio da američki predsjednik Donald Trump nije poslao nikakvu rođendansku čestitku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu koji je 7. listopada navršio 73 godine.

Kad su novinari pitali je li putem bilo kojeg kanala stigla čestitka, Peskov je odgovorio: "Ne, nije".

Pukla ljubav?

Podsjetimo, Putin je 14. lipnja osobno nazvao Trumpa kako bi mu čestitao 79. rođendan. "Predsjednik Putin jutros me nazvao kako bi mi čestitao rođendan", istaknuo je tada Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Vjeruje se da Putin i Trump javno nisu komunicirali još od kolovoza, kada su dvojica lidera telefonski govorila o svojem sastanku na Aljasci.

Isto tako, treba istaknuti da je Trump posljednjih tjedana promijenio retoriku. Tako je još krajem rujna poručio da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor i istaknuo da Ukrajina, uz pomoć Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije.

