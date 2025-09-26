Trump se hvalio da je spriječio ovaj rat, ali oni ne miruju: 'Tražimo moguće poništenje sporazuma'

Tek što se ponovno za govornicom UN-a pohvalio da je spriječio nekoliko ratova u posljednjih nekolikom mjeseci, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu stiže "demanti" s dalekog istoka.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul najavio je u petak kako će njegova vlada predložiti održavanje referenduma o mogućem poništenju dvaju sporazuma s Kambodžom koji se odnose na razgraničenje državne granice. Ovaj potez dio je šireg plana za rješavanje dugotrajnog graničnog spora s istočnim susjedom, piše Reuters.

Tajland i Kambodža desetljećima se spore oko pojedinih, još uvijek nedemarciranih dijelova 817 kilometara duge kopnene granice.

Eskalacija u srpnju

Napetosti su eskalirale u srpnju, kada je došlo do petodnevnog oružanog sukoba – najžešćeg u više od deset godina – u kojem je poginulo najmanje 48 osoba, a stotine tisuća ljudi s obje strane bile su prisiljene na privremenu evakuaciju. Sukob je okončan primirjem posredstvom Malezije 28. srpnja.

Dva ključna sporazuma – jedan iz 2000., kojim se definira zajednički okvir za razgraničenje kopnene granice, te drugi iz 2001., koji se odnosi na suradnju i moguće dijeljenje resursa u spornim pomorskim područjima – sve su češće pod povećalom tajlandske javnosti, posebice nakon najnovijih sukoba.

Opasnost od vakuuma

"Kako bismo izbjegli daljnje sukobe, Zastupnički dom već je osnovao odbor za proučavanje ovog pitanja, dok će politika vlade biti prijedlog održavanja referenduma," izjavio je premijer Anutin novinarima.

"Referendum će dati jasan mandat o daljnjem postupanju," dodao je.

Politički analitičar Panitan Wattanayagorn sa Sveučilišta Chulalongkorn u Bangkoku izjavio je da su ti sporazumi u prošlosti bili korisni, ali da su sada postali izvor napetosti u odnosima između dviju zemalja.

"Njihovo poništenje neće nužno riješiti sukob, jer bi moglo stvoriti pravni vakuum," upozorava Panitan. "Vlada mora jasno definirati što će ih zamijeniti – i to mora biti dogovoreno i s Kambodžom", zaključuje.

