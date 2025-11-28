Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini: 'Ne zanima ih europski stav'

Sjedinjene Američke Države spremne su priznati rusku kontrolu nad Krimom i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijima, kako bi osigurale sporazum o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump poslao je svog mirovnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera u Moskvu s izravnom ponudom Vladimiru Putinu, prenosi The Telegraph.

Plan o priznavanju teritorija, koji krši američku diplomatsku praksu, vjerojatno će se ostvariti unatoč zabrinutosti među europskim saveznicima Ukrajine.

"Sve je jasnije da Amerikance ne zanima europski stav. Kažu da Europljani mogu raditi što god žele", rekao je jedan dobro upućeni izvor za The Telegraph.

Ruski predsjednik je u četvrtak potvrdio da bi pravno priznavanje Krima te regija Donjeck i Lugansk kao ruskog teritorija od strane Washingtona bilo ključno pitanje u pregovorima mirovnom planu američkog predsjednika.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'