FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
WITKOFF IDE U MOSKVU /

Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini: 'Ne zanima ih europski stav'

Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini: 'Ne zanima ih europski stav'
×
Foto: Rtl

Plan priznavanja teritorija, koji krši američke diplomatske konvencije, vjerojatno će se ostvariti

28.11.2025.
16:22
Franka Kopilaš
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sjedinjene Američke Države spremne su priznati rusku kontrolu nad Krimom i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijima, kako bi osigurale sporazum o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump poslao je svog mirovnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera u Moskvu s izravnom ponudom Vladimiru Putinu, prenosi The Telegraph.

Plan o priznavanju teritorija, koji krši američku diplomatsku praksu, vjerojatno će se ostvariti unatoč zabrinutosti među europskim saveznicima Ukrajine.

"Sve je jasnije da Amerikance ne zanima europski stav. Kažu da Europljani mogu raditi što god žele", rekao je jedan dobro upućeni izvor za The Telegraph.

Ruski predsjednik je u četvrtak potvrdio da bi pravno priznavanje Krima te regija Donjeck i Lugansk kao ruskog teritorija od strane Washingtona bilo ključno pitanje u pregovorima mirovnom planu američkog predsjednika.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

Donald TrumpVladimir PutinMirovni Pregovori
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
WITKOFF IDE U MOSKVU /
Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini: 'Ne zanima ih europski stav'