Trump potvrdio tajne operacije CIA-e u Venezueli: 'Dao sam zeleno svjetlo...'

Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je ranije navode nekih američkih medija da je ovlastio CIA za tajne operacije u Venezueli.

"Dao sam zeleno svjetlo za ta djelovanja iz nekoliko razloga i mislim da Venezuela osjeća sve veći pritisak", potvrdio je Trump koji je naglasio da je to učinio jer Venezuela oslobađa veliki broj zatvorenika, uključujući i osobe iz ustanova za mentalno zdravlje te ih šalje prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Drugi razlog vođenja tajnih operacija je velika količina narkotika koji se, kaže Trump, iz ove zemlje Južne Amerike šalju u SAD-e i to gotovo isključivom morskim putem.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesen tek počela, a Venezuela u lampicama i zvoncima: Predsjednik Maduro proglasio Božić u listopadu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Likvidacija Madura

"Sada krećemo nadzirati kopno jer morske putove imamo pod vrlo dobrom kontrolom", izjavio je američki predsjednik.

Trump se susreo i s pitanjem je li jedna od tajnih operacija obavještajne službe CIA i likvidacija venezuelanskog predsjednika, 63-godišnjeg Nicolasa Madura, ali na to pitanje Trump nije dao nikakav odgovor.

New York Times je prvi objavio tekst o tajnim operacijama u Venezueli.

Reagirala Venezuelanska Vlada

Venezuelanska vlada izrazila je veliku zabrinutost zbog izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa te je najavila da će podnijeti žalbu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Venezuela je objavila da takve izjave predstavljaju kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda te da pripremaju žalbu.

Ujedno je Venezuela dodala da su sve akcije SAD-a usmjerene na rušenje sadašnjeg vodstva Venezuele s krajnjim ciljem oduzimanja njihovih naftnih resursa.

POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se dramatične snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...'