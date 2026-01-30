Trump nominirao Kevin Warsha za predsjednika Federalnih rezervi: Već je bio na toj funkciji

Američki predsjednik Donald Trump u petak je službeno nominirao Kevina Warsha za novog predsjednika Federalnih rezervi (FED).

Time je okončana višemjesečna potraga za nasljednikom Jeromea Powella, kojemu mandat na čelu FED-a istječe u svibnju. Nominacija, koja još mora proći potvrdu Senata, odmah je izazvala snažne reakcije na financijskim tržištima.

Trump je nominaciju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je Warsha opisao kao iznimno kvalificiranog kandidata koji će, kako je naveo, “otići u povijest kao jedan od najboljih predsjednika Federalnih rezervi”. Posebno je naglasio Warshovo obrazovanje i iskustvo, ali i njegov “autoritet” i izgled, nazvavši ga “central casting” izborom za tu funkciju.

Kevin Warsh (55) bivši je guverner Federalnih rezervi, imenovan još 2006. godine, kada je sa samo 35 godina postao najmlađi član Upravnog odbora u povijesti institucije. Tijekom svog mandata stekao je reputaciju čvrstog protivnika inflacije, sklonog višim kamatnim stopama.

Međutim, Warsh je posljednjih mjeseci javno podržao Trumpove tvrdnje da su kamatne stope previsoke te da guše gospodarski rast, što je potaknulo rasprave o tome je li riječ o stvarnoj promjeni stavova ili političkom prilagođavanju.

Nominacija dolazi nakon intenzivnog procesa koji je vodio ministar financija Scott Bessent, a u kojem su kao finalisti razmatrani i direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevin Hassett, guverner Feda Christopher Waller te Rick Rieder iz BlackRocka. Hassett se do nedavno smatrao favoritom, no Trump je u petak javno zahvalio na njegovu radu, poručivši da ga želi zadržati u Bijeloj kući.

Ipak, put Kevina Warsha prema čelu Feda nije jednostavan. Trenutačno u Upravnom odboru ne postoji slobodno mjesto, budući da Jerome Powellu u svibnju istječe mandat predsjednika, ali ne i mandat guvernera, koji traje do 2028. godine. Powell još nije rekao hoće li se povući iz Odbora, što bi, ako odluči ostati, predstavljalo presedan. Administracija stoga razmatra alternativna rješenja, uključujući preraspodjelu postojećih članova.

Dodatnu neizvjesnost unosi i politička situacija u Senatu. Republikanski senator Thom Tillis poručio je da neće razmatrati potvrdu nijednog kandidata za Fed dok se ne zaključi kaznena istraga Ministarstva pravosuđa protiv Powella, koju je pokrenula Trumpova administracija. Sličan stav zauzela je i demokratska senatorica Elizabeth Warren, što dovodi u pitanje ima li Warsh trenutačno dovoljno glasova u Senatskom odboru za bankarstvo.

Kevin Warsh is a qualified nominee with a deep understanding of monetary policy. However, the Department of Justice continues to pursue a criminal investigation into Chairman Jerome Powell based on committee testimony that no reasonable person could construe as possessing… — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) January 30, 2026

Tržišta na oprezu

Financijska tržišta reagirala su oprezno. Američke dionice pale su nakon objave nominacije, dok je dolar ojačao u odnosu na ostale glavne valute. Prinosi na američke državne obveznice blago su porasli, a cijene zlata i srebra zabilježile su snažan pad, što analitičari tumače procjenom da bi Warsh mogao voditi restriktivniju monetarnu politiku nego što Trump javno zagovara.

Mišljenja ekonomista i investitora ostaju podijeljena. Dio tržišta Warsha vidi kao “siguran” i institucionalno prihvatljiv izbor, sposoban očuvati kredibilitet i neovisnost Federalnih rezervi. Drugi, međutim, upozoravaju da njegova povijesna sklonost višim kamatama nije nestala te da bi se mogao sukobiti s predsjednikom koji otvoreno zahtijeva agresivna sniženja stopa.

U međuvremenu, aktualni predsjednik Feda Jerome Powell već je dao javne savjete svom nasljedniku, naglasivši da se mora kloniti izborne politike, biti odgovoran Kongresu i štititi neovisnost institucije. Njegove riječi dolaze u osjetljivom trenutku, dok se Fed suočava s tvrdokorno povišenom inflacijom proizvođačkih cijena i rastućim političkim pritiscima.

Ako bude potvrđen, Kevin Warsh preuzet će vodstvo najvažnije središnje banke na svijetu u razdoblju pojačane političke polarizacije i osjetljivih ekonomskih odluka, a pitanje hoće li slijediti vlastite monetarne instinkte ili zahtjeve Bijele kuće ostat će ključno za tržišta i globalnu financijsku stabilnost.