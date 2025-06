Trump kakvog rijetko viđamo, pogledajte reakciju na pitanje Ukrajinke: 'Pozdravite muža'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je u Nizozemskoj na NATO samitu odgovarao na pitanja novinara, a posebnu pažnju privukla je njegova reakcija na pitanje Miroslave Petse, BBC-jeve reporterke iz Ukrajine.

Petsa je Trumpa pitala hoće li Sjedinjene Države Ukrajini isporučivati sustave protuzračne obrane Patriot. "Živite li trenutačno u Ukrajini?", pitao je Trump reporterku, koja je potom kazala da s djecom boravi u poljskoj Varšavi, dok je njezin muž, inače vojnik, ostao u Ukrajini.

Trump, kojem sukobi s novinarima nisu strani, smireno je slušao Ukrajinku. "On je sada tamo? Vau, to je teško, zar ne? To je teško", rekao je Trump, koji je djelovao pomalo šokirano i uznemireno. "Vidjet ćemo možemo li nešto staviti na raspolaganje. Znate, jako ih je teško nabaviti, i mi ih trebamo. Isporučivali smo ih Izraelu i vrlo su učinkoviti, 100 posto učinkoviti. Teško je povjerovati koliko su učinkoviti. A oni to žele više od bilo čega drugog, kao što vjerojatno znate", nastavio je Trump.

