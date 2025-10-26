Trump bijesan na Kanadu: 'Zbog laži u reklami dižem carine za 10 posto'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio da će uvesti dodatne carine od 10 posto Kanadi, navodeći ono što je nazvao kanadskim "ozbiljnim iskrivljavanjem činjenica" u nedavno emitiranoj reklami u kojoj kritizira američke carine.

"Njihova reklama trebala je biti uklonjena ODMAH, ali su je pustili da se prikazuje sinoć tijekom World Series, znajući da je to PRIJEVARA", objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je: "Zbog njihova ozbiljnog krivog prikazivanja činjenica i neprijateljskog čina, povećavam carinu Kanadi za 10 posto u odnosu na ono što sada plaćaju."

Trump je u četvrtak rekao da zaustavlja trgovinske pregovore sa susjednom zemljom, opisujući reklamu kao "nečuveno ponašanje".

Video prikazuje ulomke radijskog obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana iz 1987., u kojem je komentirao nedostatke trgovinskih carina. Republikanski predsjednik, koji je umro 2004., održao je obraćanje kako bi objasnio zašto je odlučio uvesti trgovinske carine na neke japanske proizvode.

Nakon razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, premijer Ontarija Doug Ford, čija je pokrajina lansirala reklamu, obećao je da će je obustaviti od ponedjeljka jer je postigao željeni cilj dosežući američku publiku "na najvišim razinama".

Namjera je bila pokrenuti raspravu o utjecaju carina na radnike i tvrtke.

Trump je uvođenje carina učinio dijelom svoje trgovinske politike tijekom drugog mandata i u kolovozu je uveo carine od 35 posto na mnoge kanadske uvozne proizvode, navodeći kao razlog navodni neuspjeh Kanade u suzbijanju krijumčarenja droge u Sjedinjene Države.

Predsjednička zaklada i institut Ronalda Reagana objavili su da su snimke korištene bez odobrenja i da su autori videa obmanjujuće montirali ono što su nazvali "selektivnim" Reaganovim izjavama.

Razmatra se pravni postupak, napisala je organizacija u priopćenju objavljenom na platformi X.

