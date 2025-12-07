Trump bi se mogao povući iz mirovnih pregovora za Ukrajinu? Njegov sin: 'Nepredvidiv je'

Najstariji sin Donalda Trumpa rekao je da bi se njegov otac mogao povući iz mirovnog procesa za Ukrajinu, istaknuvši da to pitanje nije prioritet za Amerikance i dajući sinale da Europi treba bolji plan.

Donald Trump Jr. kazao je to u podužem razgovoru na Dora Forumu 2025. s voditeljicom Sky Newsa, u kojem se dotaknuo nedavnih diplomatskih napora američke administracije.

Na pitanje vjeruje li da će američki predsjednik odustati od Ukrajine rekao je: "Mislim da bi mogao, kod njega je jedinstveno da nikada ne znate što će učiniti. Nepredvidiv je.

Trump je, podsjetimo, posljednjih mjeseci predvodio obnovljene napore za postizanje sporazuma o prekidu vatre s Rusijom.

Povlačeći paralelu s trenutnim "ratom" svog oca protiv narkokartela, njegov sin je opisao bande koje unose ilegalne droge u Ameriku kao "daleko veću i prisutnu opasnost za SAD od bilo čega što se [događa] u Ukrajini ili Rusiji".

Iako je rekao da ne vjeruje da će Ukrajina biti "napuštena", dodao je: "Američka javnost nema apetit [za beskrajne ratove i daljnje financiranje ukrajinskih vojnih napora]".

Opisujući Ukrajinu kao "daleko korumpiraniju zemlju od Rusije", ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog okarakterizirao je kao "jednog od najvećih trgovaca svih vremena", za kojeg je rekao da je postao "granično božanstvo, posebno ljevičarsko".

