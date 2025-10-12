Trojica katarskih pregovarača poginula u stravičnoj nesreći: Išli su na mirovne pregovore o Gazi

Trojica katarskih dužnosnika poginula su u prometnoj nesreći u blizini egipatskog ljetovališta Sharm el-Sheikh u Crvenom moru, a dvoje ih je ozlijeđeno, priopćilo je katarsko veleposlanstvo u Kairu u nedjelju.

Ozlijeđeni dužnosnici prebačeni su u bolnicu u Sharm el-Sheikhu, dok će tijela preminulih kasnije biti prebačena u Dohu.

Poginuli trojac radio je za Amiri Diwan, ured katarskog šeika Tamima bin Hamada Al Thanija. Veleposlanstvo je potvrdilo "tragičnu prometnu nesreću" dodajući da su poginuli na dužnosti, prenosi Al Jazeera.

Prevrnuli se u zavoju

Katarsko veleposlanstvo izrazilo je sućut obiteljima preminulih.

Diplomati iz katarskog tima putovali su u grad uoči samita o prekidu vatre između Hamasa i Izraela u Gazi, dodali su dužnosnici koje citira Arab News.

Dva su sigurnosna izvora rekla Reutersu da se automobil s katarskim diplomatima prevrnuo u zavoju na cesti 50 kilometara od grada.

U egipatskom Sharm el-Sheikhu ovoga tjedna vodili se se pregovori o sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, kojim bi se okončao dvogodišnji rat u Gazi prema predloženom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa. U ponedjeljak bi također trebao biti domaćin globalnog samita s ciljem finaliziranja mirovnog sporazuma.

Na njega stiže više od dvadesetak svjetskih čelnika, uključujući predsjednika Emmanuela Macrona, španjolskog premijera Pedra Sancheza i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antónia Guterresa.

