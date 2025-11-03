NOVA TRAGEDIJA /

Troje alpinista poginulo, osmero nestalo u lavini na Himalaji: Većina su strani državljani

Troje alpinista poginulo, osmero nestalo u lavini na Himalaji: Većina su strani državljani
Foto: Shutterstock

Među nestalima na planini Yalung Ri Himal, koja se uzdiže na 5630 metara nadmorske visine u okrugu Dolakha, sjeveroistočno od Katmandua, petero je stranih državljana

3.11.2025.
15:55
Hina
Shutterstock
Troje alpinista, među kojima i jedan strani državljanin, poginulo je, a još osmero ih se vodi kao nestali nakon što je lavina pogodila ekspediciju na jednom himalajskom vrhu u Nepalu, priopćila je policija u ponedjeljak.

Među nestalima na planini Yalung Ri Himal, koja se uzdiže na 5630 metara nadmorske visine u okrugu Dolakha, sjeveroistočno od Katmandua, petero je stranih državljana, rekao je za Reuters policijski službenik Gyan Kumar Mahato. Nacionalnosti poginulih i nestalih stranaca zasad nisu poznate.

Stijene, led i snijeg

Četvero ozlijeđenih penjača prebačeno je u obližnje selo, a potraga za nestalima - u kojoj sudjeluju i helikopteri - i dalje traje, dodao je Mahato.

"Na teren smo također poslali spasilačke timove vojske i policije te čekamo daljnji razvoj situacije“, rekao je.

Planina Yalung Ri nalazi se u dolini Rolwaling na sjeveroistoku Nepala, a penjači se tamo suočavaju s izazovnim uvjetima koji uključuju stijene, led i snijeg.

