IMA MRTVIH /

Traje masovni napad ruskih dronova na Ukrajinu, Poljaci zatvorili aerodrome

Traje masovni napad ruskih dronova na Ukrajinu, Poljaci zatvorili aerodrome
Foto: Screenshot X Volodymyr Zelenskyy

Oba grada nalaze se blizu granice s Ukrajinom, a Rzeszów je glavno središte NATO-a za opskrbu oružjem Ukrajine

7.2.2026.
9:41
danas.hrHina
Screenshot X Volodymyr Zelenskyy
Rusija je pokrenula masovni napad na ukrajinski energetski sustav, što je dovelo do izvanrednih isključenja struje u Kijevu i nekoliko drugih oblasti. Kao posljedica napada, izbio je požar u skladištima tvornice slatkiša Roshen u Kijevskoj oblasti, a zabilježena su i oštećenja na infrastrukturi u Volinskoj oblasti. Tijekom noći, napadi dronovima prijavljeni su i u jednom od okruga Harkiva, piše Ukrainska Pravda.

U odvojenim napadima na Donjecku i Hersonsku oblast ubijeno je dvoje, a ranjeno 12 civila. U Sumskoj oblasti ruski dron usmrtio je jednu ženu, dok su u Hersonskoj oblasti napadnuti volonteri.

Dva aerodroma u Poljskoj zatvorena zbog ruskih napada na Ukrajinu

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, priopćile su u subotu poljske vlasti.

"U vezi s potrebom da se osigura mogućnost slobodnog djelovanja vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszówu i Lublinu privremeno su obustavile letove", objavila je Poljska agencija za zračnu navigaciju na X-u.

Oba grada nalaze se blizu granice s Ukrajinom, a Rzeszów je glavno središte NATO-a za opskrbu oružjem Ukrajine.

Vojno zrakoplovstvo počelo je djelovati u poljskom zračnom prostoru zbog ruskih napada na Ukrajinu, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na X-u.

"Ove akcije su preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene regije", rekla je vojska. Vojska je priopćila da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.

Servis za praćenje leta FlightRadar24 objavio je na X-u da je zatvaranje uključivalo NATO zrakoplove koji djeluju u tom području. Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo u obavijesti je navela da su obje zračne luke nedostupne zbog vojnih aktivnosti povezanih s osiguravanjem državne sigurnosti.

Prošli mjesec, Rzeszów i Lublin privremeno su obustavili operacije, ali vlasti su tada izjavile da su vojne zrakoplovne operacije rutinske i da nije bilo prijetnje poljskom zračnom prostoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski uoči četvrte godišnjice rata u Ukrajini: 'Svi se sjećaju velikog američkog filma...'

