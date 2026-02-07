Traje masovni napad ruskih dronova na Ukrajinu, Poljaci zatvorili aerodrome

Rusija je pokrenula masovni napad na ukrajinski energetski sustav, što je dovelo do izvanrednih isključenja struje u Kijevu i nekoliko drugih oblasti. Kao posljedica napada, izbio je požar u skladištima tvornice slatkiša Roshen u Kijevskoj oblasti, a zabilježena su i oštećenja na infrastrukturi u Volinskoj oblasti. Tijekom noći, napadi dronovima prijavljeni su i u jednom od okruga Harkiva, piše Ukrainska Pravda.

U odvojenim napadima na Donjecku i Hersonsku oblast ubijeno je dvoje, a ranjeno 12 civila. U Sumskoj oblasti ruski dron usmrtio je jednu ženu, dok su u Hersonskoj oblasti napadnuti volonteri.

Wherever the security situation allows, rescue and repair operations continue at the sites of Russian strikes. Last night's attack involved more than 400 drones and around 40 missiles of various types. The main targets were the energy grid, generation facilities, and distribution… pic.twitter.com/KrFE60Q0xy — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2026

Dva aerodroma u Poljskoj zatvorena zbog ruskih napada na Ukrajinu

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, priopćile su u subotu poljske vlasti.

"U vezi s potrebom da se osigura mogućnost slobodnog djelovanja vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszówu i Lublinu privremeno su obustavile letove", objavila je Poljska agencija za zračnu navigaciju na X-u.

Oba grada nalaze se blizu granice s Ukrajinom, a Rzeszów je glavno središte NATO-a za opskrbu oružjem Ukrajine.

Vojno zrakoplovstvo počelo je djelovati u poljskom zračnom prostoru zbog ruskih napada na Ukrajinu, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na X-u.

"Ove akcije su preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene regije", rekla je vojska. Vojska je priopćila da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.

Servis za praćenje leta FlightRadar24 objavio je na X-u da je zatvaranje uključivalo NATO zrakoplove koji djeluju u tom području. Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo u obavijesti je navela da su obje zračne luke nedostupne zbog vojnih aktivnosti povezanih s osiguravanjem državne sigurnosti.

Prošli mjesec, Rzeszów i Lublin privremeno su obustavili operacije, ali vlasti su tada izjavile da su vojne zrakoplovne operacije rutinske i da nije bilo prijetnje poljskom zračnom prostoru.

