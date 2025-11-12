Tragedija u susjedstvu: Dječak (2) umro u vrtiću! Jakna mu zapela za stablo i ugušila ga?
Dvogodišnji dječak preminuo je jutros u dvorištu vrtića u talijanskom Sociju, u pokrajini Arezzo. Istraga je u tijeku, ali početna izvješća sugeriraju da je dječaku jakna zapela za drvo i slučajno ga ugušila, piše tg24.sky.it.
Vrtičko osoblje odmah je primijetilo i diglo uzbunu. Hitne službe i zračna hitna pomoć reagirale su na mjesto događaja, ali svi pokušaji oživljavanja djeteta bili su neuspješni.
Karabinjeri podružnice Bibbiene istražuju incident, prikupljaju izjave svjedoka i rekonstruiraju činjenice. Očevid je u tijeku, a cijelo područje je ograđeno za vrijeme provođenja istrage.
Prema Corriereu, razlog gušenja možda je bio komadić hrane.
