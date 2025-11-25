Pobijedila rak gušterače pa umrla pod kotačima kamiona: 'U potpunom smo šoku'

Baku osmero unučadi obezglavio je smetlarski kamion ispred osnovne škole u Kaliforniji. Maria Rubalcava de Ruesga (69) umrla je pod kotačima vozila u srijedu u Santa Ani, piše Metro.co.uk.

Maria, koja je nedavno preživjela rak gušterače, stradala je dok je kamion kružio kružnim tokom u blizini osnovne škole Pio Pico. GoFundMe stranica koju je postavila njezina obitelj navodi da borila s rakom i da se nedavno počela osjećati "kao svoja".

"Njen iznenadni gubitak ostavio nas je u potpunom šoku. Ostavlja za sobom tešku prazninu u našim srcima koja se nikada ne može ispuniti. Također ostavlja za sobom osmero unučadi koji su je duboko voljeli i nedostajat će joj više nego što riječi mogu izraziti", piše na stranici.

Psihološka pomoć za svjedoke

ABC7 je izvijestio da se nesreća dogodila dok su obitelji s djecom šetale tim područjem. Policija provodi istragu, a psiholozi pružaju utjehu svjedocima nesreće.

Policijska uprava Santa Ane izjavila je da se vozač zaustavio na mjestu događaja i postupio po uputama.

"Kamion za smeće sudjelovao je u prometnoj nesreći s pješakom u bloku 600 ulice S. Shelton. 19. studenog 2025., otprilike u 7.56 sati, policijska uprava Santa Ane primila je više poziva o prometnoj nesreći u stambenom području ulica Shelton i Bishop. Policajci su, zajedno s vatrogasnom upravom okruga Orange, reagirali na mjesto događaja i otkrili da je kamion udario pješakinju", stoji u izjavi. Dodali su i da je Maria Rubalcava de Ruesga proglašena mrtvom na mjestu događaja.

