Sjedinjene Države su u ponedjeljak objavile da ne vide nikakve "konkretne" poteze ruskih nuklearnih snaga i potvrdile su da "kreativan" otpor Ukrajinaca i dalje "usporava" napredovanje ruskih snaga prema Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je podigao snage za odvraćanje na visok stupanj pripravnosti, među kojima i nuklearno oružje, što je podiglo buru u svjetskoj javnosti.

Dr.sc. Gordan Akrap s Instituta za hibridne sukobe rekao je za HRT da Rusi kao agresori znaju da mogu djelovati pod okriljem noći koja im omogućava dodatne aktivnosti jer Ukrajina nema zaštitni sustav koji bi mogao nadoknaditi u potpunosti nadoknaditi taj nedostatak.

"Konvoj koji se kreće prema Kijevu predstavlja relativno laku metu ako ga Ukrajinci dočekaju s protuoklopnim oružjem. Već se vidjelo nekoliko puta da previše nonšalantno ulaze u prostor gdje onda nastradaju", istaknuo je Akrap.

Iznenađujuća odluka Erdogana

Rekao je da je odluka turskog predsjednika Erdogana da blokira Rusiju u Crnom more iznenađujuća jer je on sjedio na nekoliko stolica - surađivao s Amerikancima na razvoju borbenog aviona, ali i kupio ruski sustav protuzračne obrane S400.

"Sad se odlučio što je jako dobra stvar. Kad Vas jedno Sjeverna Koreja podržava onda se treba stvarno zamisliti da nešto nije u redu s politikom koju provodite", rekao je Akrap.

Za predsjednika Zelenskog je rekao da je zna važnost medijskog nastupa i homogenizacije vlastitog naroda u obrambenim aktivnostima. "Ukrajinci se brane i znaju zašto se brane, brane svoju domovinu, grad, obitelj. Mentalitet Rusa pokazuje ozbiljan pad u njihovoj borbenoj spremnosti i voljnosti za sudjelovanje u oružanim djelovanjima", naglasio je.

Putin je htio raslojiti EU

Prof. dr.sc. Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu govorio je o ujedinjavaju Europe protiv rata. "Dogodilo se upravo suprotno od onog što je predsjednik Putin htio. Htio je raslojiti EU, čak i njegovi najznačajniji prijatelji poput Orbana i Zemana su se usuglasili. Ovo sada što se događa je snažni zaokret europske politike. EU je shvatila da ovo nije samo rat u Ukrajini nego da je ovo europski rat i da mora zauzeti stranu, rekao je Bandov.

Istaknuo je da je Rusija prije nekoliko sati komentirala slanje oružja iz Njemačke u Ukrajinu te navela kako je to neočekivano.

"Njemačka politika se snažno mijenja iz sata u sat i to isključivo prema onom rušenja međunarodnog standarda koji je činila Rusija. Dok Rusija nije priznala separatističke regije većina Europe je bila da se balansira i da se vidi kako se može izaći u susret. Francuski predsjednik Macron i kancelar Scholz razmišljali su i tražili oblike kako da Ukrajina bude neutralna, a da se nikoga ne izblamira. Europska unija je maksimalno činila u diplomatskoj sferi utjecaja, očigledno to nije profunkcioniralo. Ono što je sporno je da je Putin cijelo vrijeme govorio neće biti rata, neće biti rata i neće biti rata. Jedan dio europskih političara mu je vjerovao i ostali su razočarani jer su izgubili partnera u nekom globalnom poretku za kojeg su vjerovali da je vjerodostojan. A pokazalo se da nije vjerodostojan", naglasio je.

Spomenuo je i prijetnju Rusije Finskoj i Švedskoj zbog razmišljanja o ulasku u NATO. "Kada ljudima prijetite, oni imaju reakciju, koliko god da se plaše imaju obranu. A ta obrana ide u smjeru upravo ovoga što se događa. EU je zauzela stav i pruža ne samo humanitarnu nego i vojnu pomoć. To Rusija nije očekivala", rekao je Bandov.

Zastrašivanje nuklearnim oružjem

Dr.sc. Tonči Tadić sa Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković rekao je da je spominjanje nuklearnog naoružanja zastrašivanje, ali da Putin nije paranoidni manijak kao što je bio Hitler.



"Putina bih najbolje usporedio s Pablom Escobarom Gaveriom, šefom narkokartela koji radi sve što jedan šef narkokartela radi: pokušava proširiti područje na kojem nameće reket, zatrašuje, ucjenjuje, kupuje i nastoji legalizirati biznis. Narkokartel koji je na čelu Rusije plaši Europu nuklearnim oružjem.



Kada govorimo o nuklearnom oružju, to je ustvari jedino oružje kod kojeg je u jednakoj mjeri prisutna i sama tehnika i s druge strane PR i politika. Dakle nuklearno oružje je kao pištolj kojeg držite iza leđima i kojeg svi znaju da imate, ali kad ga izvučeš ispred sebe, moraš ili pucati ili ćeš biti ubijen. I to je cijela priča. Dakle, svi znaju da imaš pištolj, ali samo potpuna budala ga vadi vani. Ovako budalasti način ponašanja ne dolikuje članici Vijeća sigurnosti. Kad bi on slučajno upotrijebio bombu, on bi bio izbačen iz Vijeća sigurnosti i Rusija bi postala divlja država, stepenicu niže od Sjeverne Koreje. I to on jako dobro zna. Osim ako nije potpuno pošandrcao, što ja tvrdim da nije", rekao je Tadić.