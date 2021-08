Za vrijeme ulaska talibana u Kabul, na društvenim mrežama se pojavila snimka starijeg čovjeka, kojemu je bilo vidno neugodno pred kamerama. On je Mullah Abdul Ghani Baradar, čelnik političkog ureda talibana, koji je održao kratki govor ispred zastave Islamskog Emirata Afganistana.

“Došli smo do pobjede koju nismo očekivali. Trebali bismo pokazati poniznost pred Allahom. Sad je vrijeme za testiranje i dokazivanje. Sad moramo pokazati da možemo služiti svojoj naciji i osigurati joj siguran i miran život", rekao je Baradar, pozvavši borce da ostanu disciplinirani. No, njegove riječi nisu naišle na odjek među populacijom koja je pohrlila na posljednje zrakoplove iz Kabula.

On se vraća na vlast nakon 10 godina egzila. Naime, bavio se dobivanjem podrške afganistanskog naroda još u vrijeme kada su Amerikanci tek stigli u zemlju i srušili režim. Tada je bio smatran umjerenim faktorom u inače tvrdokornom islamističkom sustavu.

Zadobivanje povjerenja građana

Uhićen je 2010. u pakistanskom gradu Karachiju. Inter-Services Intelligence, moćna pakistanska špijunska agencija privela ga je u lancima, kako bi SAD-u pokazala da tamošnje vlasti procesuiraju talibane. Pušten je 2018. te je odmah prebačen u Katar kako bi postao dio pregovaračkog tima talibana.

Tako je u rujnu prošle godine razgovarao s bivšim američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom, a prošlog je mjeseca odveo izaslanstvo na sastanak s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem, koji je odmah poručio da se raduje "prijateljskim i suradničkim" odnosima s novim talibanskim režimom.

Osnivač talibana

No, iza diplomatske forme krije se lice vojnog zapovjednika strogih vjerskih uvjerenja o tome kakav bi svijet trebao biti. Odrastao je u Kandaharu, gradu u kojem je osnovan talibanski pokret. Borio se u sovjetsko-afganistanskom ratu, koji je u zemlju privukao desetke tisuća džihadista iz cijelog svijeta te ojačao njihove odnose.

U to je vrijeme upoznao Mullaha Omara, jednookog klerika i vrhovnog vođu talibanskog pokreta, s kojim ga je i osnovao. Njihov odnos je toliko jak da su postali i šogori, jer se Baradar oženio za Omarovu sestru. Nakon američkog napada na Afganistan, postao je zamjenik ministra obrane, a odgovoran je i za nekoliko terorističkih napada prije svog uhićenja. Tijekom pregovora sa SAD-om zalagao se za "unutarafganistanski" dijalog kako bi nastavili tražiti "trajno i sveobuhvatno primirje", piše France24.

Pakt s Al Kaidom

No, on nije glavna figura talibanskog pokreta, čije je vodstvo oduvijek bilo obavijeno velom tajne. No, nešto se ipak zna, a sve je sumirao Economic Times.

Tako je njihov vrhovni vođa Haibatullah Akhundzada, koji je na tu poziciju odabran 2016. nakon što su njegova prethodnika Mullaha Mansoura Akhtara Amerikanci ubili u napadu dronom. Dotad je bio na nižim položajima u vjerskoj zajednici, zbog čega se smatra da je izabran kao duhovni vođa, a ne vojni zapovjednik. Ipak, osigurao je vjernost poglavara Al Kaide, Aymana al-Zawahirija, koji ga je uz pohvale nazvao "emirom vjernika", čime je zapečačen njihov savez.

No, imao je težak zadatak ujedinjavanja militantnog pokreta, koji se raspao tijekom borbe za vlast nakon Akhtarove smrti. Posao mu je otežavala i činjenica da je prethodno talibansko vodstvo dobro skrivalo smrti utemeljitelja Mullaha Omara. U javnosti se pojavljivao rijetko, uglavnom objavljujući vjerske poruke tijekom islamskih blagdana.

Sinovi vođa i zapovjednika

Još jedna jaka figura među talibanima je i Sirajuddin Haqqani, sin slavnog zapovjednika iz doba sovjetsko-afganistanskog rata, Jalaluddina Haqqanija. On je Akhunzadov zamjenik, ali i vođa Haqqanijeve mreže, jedne od nazloglasnijih talibanskih skupina. Grupa je poznata po bombaškim napadima u Kabulu te otmicama zapadnjaka za otkupninu.

Vjeruje se da je Haqqanijeva mreža, poznata po svojoj neovisnosti, borbenosti i pametnom poslovanju, nadgledala sve operacije u planinama istočnog Afganistana za vrijeme sukoba s Amerikancima.

Još jedna izuzetno važna ličnost je Mullah Yaqoob. On je sin osnivača talibana Mullaha Omara te šef vojnog ureda talibana, koji nadgleda mrežu terenskih zapovjednika zaduženih za izvršavanje napada i operacija.

Upravo zbog svoje veze s ocem, služi kao simbol i faktor ujedinjenja talibanskih frakcija. No, i dalje nije sigurno bavi li se Yaqoob zaista time. Naime, analitičari špekuliraju da je njegovo prošlogodišnje imenovanje praktički vrhovni zapovjednikom, bilo samo pro-forme.