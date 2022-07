Dvostruki agent kojeg nazivaju "najuspješnijim špijunom na svijetu" pomogao je Vladimiru Putinu da preuzme vlast, a njegov identitet i desetljećima kasnije ostaje tajna.

Poznat kao "Četvrti čovjek", bio je jedan od nekoliko sovjetskih špijuna-krtica koji su se uspjeli infiltrirati u srce američkih obavještajnih službi.

Ali za razliku od većine onih koji su na kraju otkriveni, ovaj misteriozni čovjek nikada nije identificiran, što ga čini jednim od najvećih misterija u cijeloj špijunaži. Misija njega i njegovih kolega bila je toliko razorna da se vjeruje da su pomogli utrti put usponu Putina u Rusiji.

Ruski špijuni u to su vrijeme ostavili CIA-u paraliziranom i slijepom, bez ikakvih pouzdanih informacija koje su im dostavljene o iznenadnom usponu mladog Vladimira. Uz ovaj jaz, bivši KGB-ovac Putin uspio je učvrstiti svoju moć i pripremiti scenu za preuzimanje kontrole nad Rusijom.

Mijenjanje povijesti

"Četvrti čovjek" kompromitirao je identitete ruskih špijuna koji su radili za Washington i pustio u javnost mnoštvo osjetljivih podataka CIA-e. Bivši agent CIA-e Robert Baer rekao je za The Sun da su akcije špijuna u to vrijeme "mogle promijeniti povijest".

Baer smatra se da bi američki obavještajci mogli identificirati prijetnju od Putina i upozoriti Kremlj, da je "Četvrti čovjek" bio eliminiran. Rekao je da su svi razgovori između tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona i tadašnjeg ruskog čelnika Borisa Jeljcina procurili u ruke Putinu i KGB-u.

Tvrdi da je Putin potom pomogao iskoristiti razgovore da zastraši Jeljcina, koji je bio prvi ruski predsjednik nakon raspada Sovjetskog Saveza, i preuzme kontrolu 1999. godine. Putin je 'prisvojio' rast od Jeljcina i započeopoid reformu politike Kremlja koja će zauvijek promijeniti zemlju.

"Je li Clinton mogao nagovoriti Jeljcina da nađe nekog drugog osim Putina, da smo znali tko je Putin i što je radio? Jesmo li mogli promijeniti povijest?" zapitao se Baer.

"Mislim da je vjerojatno mogao. U tom trenutku, da smo znali da se KGB infiltrira u rusku vladu, pripremajući preuzimanje 1999., možda je postojala mogućnost da se to spriječi", dodao je.

Je li bio najbolji špijun ikada?

Prema Baeru, ruski špijuni koji su se infiltrirali u CIA-u u tom razdoblju bili su poznati kao "Petorka iz Cambridgea, ali puno gora". Naziv se odnosi na sovjetski špijunski lanac koji se infiltrirao u Ujedinjeno Kraljevstvo od 1930-ih do 1950-ih. I dok su SAD uhvatile brojne špijune, još uvijek je bilo curenja informacija koje se nisu mogli objasniti. To ih je navelo da započnu lov na tajanstvenog "Četvrtog čovjeka".

"Postojao je četvrti čovjek, samo pogledajte dokaze. Nitko ne sumnja u to, kao iu činjenicu da ga FBI aktivno progoni već 25 godina. Ne sumnjam u to da je postojao, pitanje je tko je to bio? Neki ljudi vjeruju da je mrtav, neki ljudi vjeruju da su postojali četvrti i peti čovjek. Je li on bio najbriljantniji špijun ikada?", pita se i danas Baer.

U očajničkom pokušaju da ih eliminiraju, CIA i FBI su u svibnju 1994. osnovali Specijalnu istražnu jedinicu (SIU) koju su vodili iskusni šef obavještajne službe Paul Redmond i četiri druga časnika. U roku od šest mjeseci, vrlo tajna jedinica je "ugašena", a njeni su službenici otpremljeni na poslove bez mogućnosti napretka.

Ono što su otkrili imat će duboke implikacije na američke obavještajne službe u godinama koje dolaze. Godine 1980-e bile su napeto vrijeme za američke obavještajne agencije. Unatoč tome što su bili na korak od pobjede u Hladnom ratu, CIA i FBI bili su potreseni valom osuđujućih prebjega najviših dužnosnika u Moskvu i nizom visokoprofilnih infiltracija špijuna koje podržava Kremlj.

Među njima su bili službenici CIA-e Edward Lee Howard i Aldrich Ames te agent FBI-a Robert Hanssen, koji su zajedno pomogli identificirati, uhititi, zatvoriti i pogubiti agente koji su radili za SAD tijekom Hladnog rata.

Tajna misija

Očajnički želeći očistiti svoje redove, obje su agencije osnovale SIU i zadužile ga da riješi popis "anomalija" koje se ne mogu objasniti klasičnim radnjama koje su počinili Howard, Ames ili Hanssen. Službenici CIA-e Laine Bannerman, Diana Worthen i MaryAnn Hough te FBI-jev analitičar Jim Milburn započeli su svoju vrlo tajnovitu misiju kako bi pronašli i eliminirali ono što su mislili da je "Četvrti čovjek".

"Gledali su čak do 1983. i pratili vrijeme kada je Ames bio na poslu, kada je Howard bio na poslu, i jednostavno se nije poklapalo. Bilo je situacija za koje jednostavno nisu mogli biti odgovorni, “ rekao je Baer dodavši da je SIU brzo primijetio kako je zahtjev Pentagona za informacijama o ruskom oružju procurio u Moskvu.

"Bilo je očito da je taj popis odmah procurio do Rusa koji su zatim nastavili s ubacivanjem dezinformacija u CIA-u, što je CIA shvatila, a isto je učinio i Pentagon", rekao je Baer.

Tim je također dobio dojavu o "Četvrtom čovjeku" od pouzdanog ruskog špijuna. Isto tako su primijetili da su Rusi namjerno preplavili svoje veleposlanstvo u Washingtonu službenicima u pokušaju da nadvladaju nadzorne timove CIA-e u taktici poznatoj kao "zvjezdani prasak".

Prva anomalija

Njihov je cilj bio osloboditi put agentu KGB-a da se sastane s krticom bez CIA-inog nadzora na leđima. Ali najveće priznanje bilo je izbacivanje sovjetskog agenta i bivšeg pukovnika KGB-a Olega Gordijevskog, koji je iznenada pozvan u Moskvu iz Londona u svibnju 1985., drogiran i ispitivan.

"Prava anomalija bio je Gordijevski", objasnio je Baer. “FBI i CIA su smatrali da Ames nije odustao od Gordijevskog. Bio je to netko tko je prije nekoliko mjeseci dao svoj identitet Rusima", dodao je,

Nakon tjedana istrage, tajni tim sastavio je popis od šest do sedam osumnjičenih i proveo dubinsko profiliranje svih njihovih karijera. "Kada su došli do dna popisa utvrdili su da je to šef SIU-a, Paul Redmond", rekao je Baer.

Ali Baer kaže da je bez dodatnih informacija nemoguće sa sigurnošću reći da je Redmond bio krtica koja je desetljećima mučila CIA-u. "Nevin si dok se ne dokaže krivnja, a u ovoj priči nema sumnje", rekao je.