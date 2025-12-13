Tisuće Mađara na ulicama: Traže Orbanovu ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem

Tisuće Mađara sudjelovali su u subotu u prosvjednoj hodnji do ureda premijera Viktora Orbana, predvođeni vođom oporbe Peterom Magyarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloljetnike.

Prosvjednici su hodali ulicama Budimpešte iza transparenta s natpisom "Zaštitite djecu!", noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina.

Foto: Ferenc Isza/afp/profimedia

Tužiteljstvo je u srijedu priopćilo da je do sada sedam osoba pritvoreno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.

Orban, koji se suočava s onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima vjerojatno u travnju, osudio je zlostavljanje u intervjuu za list Mandiner, nazvavši ga neprihvatljivim i kriminalnim.

Foto: Ferenc Isza/afp/profimedia

"Svakodnevno se pojavljuje sve više odvratnih stvari, za koje nisam mislila da su moguće u ovoj zemlji", rekla je Judit Voros, jedna od prosvjednica koje su hodale do Orbanovih ureda na Castle Hillu u Budimpešti.

Tužitelji istražuju bivšeg ravnatelja centra

Ranije ovog tjedna, vlada je stavila pet mađarskih maloljetničkih popravnih ustanova pod izravni policijski nadzor dok tužitelji istražuju slučaj.

Tužitelji već mjesecima istražuju bivšeg ravnatelja centra zbog sumnje na vođenje lanca prostitucije, pranje novca i trgovinu ljudima.

Foto: Ferenc Isza/afp/profimedia

Videozapis koji je ovog tjedna objavio oporbeni aktivist i bivši zastupnik Peter Juhasz potaknuo je ostavku vršitelja dužnosti ravnatelja centra.

