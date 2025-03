Mučna ispovijest taokinje: 'Probudila sam se podignute košulje i spuštenih hlača, okružena militantima'

Ilana Gritzewsky, bivša taokinja Hamasa, podijelila je svoju potresnu priču nakon što je puštena iz zatočeništva. U intervjuu za The New York Times otkrila je da su ju Hamasovi militanti seksualno zlostavljali nakon otmice 7. listopada 2023. godine. Prvo sjećanje koje ima iz Gaze je trenutak kada se probudila polugola, okružena naoružanim muškarcima.

Od boli i šoka izgubila svijest

Tog kobnog jutra, Gritzewsky i njezin dečko Matan Zangauker pokušali su pobjeći iz svoje kuće u kibucu Nir Oz, ali su se razdvojili. Militanti su je uhvatili, stavili između dvojice muškaraca na motociklu i prekrili joj glavu. Tijekom otmice ju je nekoliko njih pipkalo i dodirivalo ispod majice, a u jednom trenutku su joj pritisnuli nogu na ispušnu cijev, uzrokujući teške opekline. Uslijed boli i šoka izgubila je svijest.

Kad se probudila, bila je na podu, okružena s čak sedam naoružanih militanata. Košulja joj je bila podignuta, a hlače spuštene, zbog čega nije mogla znati što joj se točno dogodilo dok je bila onesviještena. Prestravljena, pokušala se obraniti govoreći im da ima mjesečnicu, što vjeruje da ju je spasilo od daljnjeg zlostavljanja.

"Udarili su me i podigli. Osjećala sam da su razočarani. Nikada u životu nisam bila tako zahvalna na menstruaciji", izjavila je.

Jedan od otmičara kasnije joj je prišao, pritisnuo pištolj na njezinu glavu i rekao joj da neće biti puštena, čak i ako dođe do sporazuma o razmjeni taoca, jer se želi njome oženiti i imati djecu.

Bori se za povratak preostalih taoca

Nakon što je oslobođena, Gritzewsky se aktivno uključila u prosvjede zajedno s Einav Zangauker, majkom njezinog dečka Matana, koji je i dalje u zatočeništvu. Zajedno zagovaraju postizanje dogovora o prekidu vatre kako bi se omogućio povratak preostalih talaca.

"Svakodnevno se pitam zašto sam ja oslobođena, a drugi nisu. Nemam odgovor na to pitanje. No, ako sam dobila priliku da se vratim, onda je to znak da trebam podići svoj glas i pomoći onima koji su još uvijek zatočeni", rekla je Gritzewsky.

