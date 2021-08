Iako talibani obećaju kako će se promijeniti i biti tolerantniji, sve više slučajeva gaženja ljudskih prava i likvidacije civila povezanih s inozemnim snagama stižu iz Afganistana. Dok su se oni nakon ulaska u Kabul zabavljali u lunaparku i teretani predsjedničke palače, deseci tisuća ljudi pohrlili su na aerodrom, tražeći spas u posljednjim zrakoplovima. Neki su slobodu platili smrću, a neki su se uspjeli probiti i otići.

"Ovdje sam da dignem glas za onih 99 posto ljudi u Afganistanu koji ne mogu izaći iz svojih kuća. Za one žene koje više ne mogu raditi, za one žene koje nemaju šansu govoriti", poručila je afganistanska aktivistkinja za prava žena Zarifa Ghafari, koja je uspjela pobjeći u Njemačku.

Kucaju od vrata do vrata

Njene riječi potvrđuje i producentica RTL-a koja je šest mjeseci radila na kabulskoj televiziji. Svi njeni suradnici su se bojali talibana i kad nisu bili na vlasti. Sad su pokušali s obiteljima ući na kabulski aerodrom, ali nisu uspjeli.

"Oni se skrivaju u kući i ne znaju što će. To su šef scenografije i šef grafike s moje televizije. Šef grafike mi je rekao da je zakopao hard disk sa svim informacijama i dokazima da je radio u medijima. Zakopao je to u vrtu, da mu to ne nađu, da ga ne bi ubili na licu mjesta. I da, talibani idu od vrata do vrata i ubijaju ljude", govori producentica Danijela Habek.

I UN je potvrdio da talibani krše ljudska prava diljem zemlje. "Oni, između ostalog, uključuju pogubljenja civila i pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti po kratkom postupku. Ograničenja prava žena, uključujući pravo na slobodno kretanje i pravo djevojčica na pohađanje škole", rekla je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, Michele Bachelet.

'Poraz je čist'

Afganistanci su sve to već doživjeli u prvoj talibanskoj vladavini od 1996. do 2001. koja je ostala upamćena po najstrožoj implementaciji šerijatskih zakona zabilježenoj u islamskom svijetu. Najviše su trpjele žene - nisu smjele u školu ili na posao, čak niti izaći iz kuće bez pratnje muškaraca. Za najmanje prijestupe kažnjavalo ih se bičevanjem. Nije ni čudo što svi sa strahom iščekuju što će biti za tjedan dana, kada i posljednji američki vojnik ode iz Afganistana.

"Pomagali su mudžahedine da Sovjeti ne dobiju taj rat. Ovaj put Zapad je izgubio bez da su talibane pomagale neke snage iz Kine, Rusije, Uzbekistana i slično. Dakle, poraz je čist", smatra je Bogoljub Lacmanović, bivši novinar i diplomat u Moskvi.

Novinar Večernjeg lista smatra da ovi talibani nisu ništa drugačiji od ranijih, osim po modnim dodacima i mobitelima. "Da mi gajimo nade i vjerujemo da se taj čovjek, koji je odrastao otrovan s jednom okrutnom ideologijom koju njeguje ISIL i Al Qaida, da se on može promijeniti. Kako i na koji način? Kada se fokus javnosti malo odmakne od Afganistana i Kabula, ja sam siguran da ćemo ponovno vidjeti strahote koje će se dogoditi", rekao je Hassan Haidar Diab.

Tako u punom smislu na vidjelo dolazi njihova izreka: "Vi imate satove, mi imamo vrijeme". Kucnuo je čas, došlo je vrijeme za preuzimanje vlasti. Na užas većine Afganistanaca.