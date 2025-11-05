POLICIJA TRAŽI POČINITELJA /

Suzavac u školi: Ozlijeđeno 29 učenika, nastradali i profesori

Foto: Shutterstock/ilustracija

Za vrijeme napada u školi je bilo 170 osoba

5.11.2025.
23:15
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Čak 32 osobe su ozlijeđene nakon navodnog incidenta sa suzavcem u školi u mjestu Spiesen-Elversberg u Njemačkoj.

Na teren su osim vatrogasaca izašle i druge hitne službe. 

Lokalna policija je izvijestila da je 29 učenika i tri učitelja zadobilo iritacije dišnih puteva i očiju. Neki su prevezeni u bolnice na daljnje liječenje, prenosi Fenix magazin. 

Za vrijeme napada u školi je bilo 170 osoba. 

Policija istražuje slučaj zbog sumnje u nanošenje opasnih tjelesnih ozljeda, a počinitelj nije poznat. Zbog toga poziva svjedoke da im se jave ako su što vidjeli ili imaju korisne informacije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako zaustaviti maloljetničko nasilje? 'Puno strože kazne'

SuzavacNjemačkaVatrogasci
