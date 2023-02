Potresi u Turskoj odnijeli su više od 5000 života, mnogi ljudi još se nalaze pod ruševinama, a oni koji su izgubili svoje domove nalaze se vani na hladnoći. Čuli smo se s gospođom Mare Hana Dahutogullari čiji je suprug inače iz Turske i ispričala nam je kakva je situacija u ovoj zemlji.

"Moj suprug je inače iz Antakyje. To je jedan od gradova koji je pogođen ovim potresom. Što da vam kažem... Teško je. Još uvijek su ljudi zatrpani. Sada sam se čula sa sestrom, vani su na ulici, ne spavaju. Hvala Bogu, živi su. Nažalost, suprugova nećakinja je preminula", govori nam Mare Hana kroz plač.

Pogođeno desetak gradova

Cijela obitelj njezina supruga nalazi se u Turskoj, u gradu Antakyja, koji je udaljen 200 kilometara od epicentra užasa, Gaziantepa.

"To je sve jako blizu. Teško je jako. Moj suprug ima bratića koji živi u Gaziantepu i katastrofa. Tamo je još gore. Pogođeno je desetak gradova, a svaki grad ima između dva i tri milijuna stanovnika. To je problem. Gladni su, žedni su, vani su...", kaže nam Mare Hana.

Više od 20.000 ljudi ozlijeđeno je, a velik broj ljudi još se uvijek nalazi pod ruševinama. Među njima i obitelj jednog njihova prijatelja.

"Sada nas je zvao prijatelj iz Njemačke. Njegova mama, dvije sestre i brat još su uvijek pod ruševinama. Cijela su naselja pod zemljom i teško je procijeniti koliko je ljudi još pod ruševinama."

Obitelj njezina supruga ostala bez krova nad glavom

Njezin suprug ići će u Tursku kako bi pomogao narodu, a njegova sestra otišla je jučer iz Istanbula u Antakyju.

"Ta dva grada su udaljena 16 sati autobusom i prošli su. Prvo su rekli da su ceste zatvorene, ali prohodno je. Ona je ujutro išla u taj jedan dio grada i hvala Bogu, iskopali su, odnosno izvukli, sina", priča nam Mare Hana.

Prvi potres je bio jačine 7.8 po Richteru, zatim 7.5, ali nam kaže kako je treći potres od 6.4 dovršio onaj što je započeo prvi od 7.8.

"Oni kažu da tlo podrhtava non stop. Njihova procjena je da je bilo još oko 150 manjih, a to su svi oni koji su preko 5 po Richteru. Dok je moj suprug maloprije razgovarao sa sestrom opet se treslo, ali to je takvo područje", govori nam pa još dodaje:

"Prije potresa su oni normalno živjeli, imali su stanove... Moja svekrva na primjer živi u Mersinu, to je grad na obali Sredozemnog mora. Oni nisu tako jako pogođeni, ali ovaj dio, s obzirom da se nalaze u blizini mora, je teško pogođen. Obitelj moga supruga nema više krov nad glavom. Sve je srušeno. Zvao ga je brat sada i kaže da još nije otplatio kredit za stan, ima dvoje djece i nemaju se više gdje vratiti", govori nam kroz suze Mare Hana.

Nećakinja preminula spašavajući dvoje djece

Pomoć je krenula dolaziti. Što se nekakve obnove tiče, to se još nije krenulo spominjati, ali nam kaže kako će se oni pomaknuti. Ipak, teško odmah jer će im trebati velika financijska pomoć.

"Sada svi razmišljaju kako spasiti žive glave. Što se tiče obitelji moga supruga, oni su ostali tamo i na ulici su. Bolnica ne radi. Ima onih kojih su krenuli u Antalyju. Na primjer, bratić moga supruga je ozlijeđen pa ga voze prema Antalyji jer je tamo mirno. Računajte da je Antakyja grad kao Dalmacija i ima taj stari dio grada i nemaju baš neki izbor da idu kod susjeda ili nekoga sa strane."

Kaže nam kako se obitelj njegova supruga tek danas javila jer su jučer bili bez interneta i nisu bili dostupni.

"Nećakinja je spašavajući dvoje djece nažalost preminula, ali ostali su zasad živi", rekla nam je još jednom kroz plač Mare Hana.