Snažni naknadni potresi nastavili su tresti južnu Tursku i sjevernu Siriju, dan nakon što je kobni potres u ponedjeljak pogodio spomenuto područje usmrtivši više tisuća ljudi, a teški uvjeti i niske temperature otežavaju napore spasioca. Dok se razmjeri razaranja potresa magnitude 7,8 po Richteru još utvrđuju, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi broj žrtava mogao premašiti 20.000.

Ljudi u udaljenim gradovima u južnoj Turskoj opisali su kako su napori pružanja pomoći išli do krajnjih granica, i to u trenucima dok su potresi razarali sve u pograničnom području Turske i Sirije koje se proteže na gotovo 650 milja, piše The Guardian.

U sjevernoj Siriji koju drže pobunjenici, spasioci su rekli da im nedostaju osnovne stvari poput goriva i drugih potrepština za izvlačenje onih koji su još uvijek zarobljeni ispod ruševina svojih domova.

Nepoznat broj ljudi i dalje je zarobljen, a napori da se pronađu preživjeli otežavaju hladni uvjeti. Loše internetske veze i oštećene ceste između nekih od najteže pogođenih gradova na jugu Turske, gdje žive milijuni ljudi, također ometaju spasilačke timove.

Pokušava izvući majku iz ruševina

Ali Ünlü iz udaljenog grada Adıyamana, blizu epicentra potresa u Kahramanmaraşu, rekao je da od ponedjeljka ujutro pokušava izvući svoju staru majku koja je zarobljena ispod ruševina svoje kuće.

“Nakon potresa otrčao sam do majčine kuće i vidio da se zgrada srušila. Bio sam shrvan. Čekao sam spasilačke timove, ali nisu se pojavili. Počeo sam zvati službenike, ali sve su se linije prekinule”, rekao je.

“Vrijeme je izuzetno hladno, a nemamo hrane. Isprva je jedan od mojih rođaka poslao poruku da je ispod ruševina i mogli smo čuti njegov glas. Ondje je bio zarobljen četiri sata i na kraju smo ga iskopali.

Prošlo je više od 24 sata, a moja majka je još uvijek zarobljena ispod ruševina. Ne znam je li živa. Resursi su tako slabi, ali osjećam nedostatak organizacije.”

Mnogi Turci iskalili su svoj bijes na internetu zbog, kako su rekli, nemara u hitnim slučajevima u najjužnijoj pokrajini Hatay, a mnogi se žale da se spasilačke akcije neuspješno provode.

U Hatayu je potres sravnio više državnih zgrada, uključujući lokalni ogranak turske agencije za pomoć u katastrofama, AFAD.

Muškarac plače na kiši

“Tako sam ljutita”, rekla je analitičarka Gönül Tol iz Instituta za Bliski istok u Washingtonu. “Ljudi pokušavaju iskopati svoje voljene zarobljene ispod ruševina. Hladno je, pada kiša, nema struje. Jedan član obitelji zarobljen je ispod teške betonske ploče i čeka spasioce satima.”

Reuters pak prenosi potresnu scenu iz pokrajine Hatay gdje muškarac imena Deniz plače na kiši te je u očaju prekrižio ruke.

"Oni dozivaju i traže pomoć, ali nitko ne dolazi. Očajni smo. Moj Bože… Oni dozivaju 'spasite nas', ali mi ih ne možemo spasiti. Kako ćemo ih spasiti? Od jutra čekamo, ali nitko još ne dolazi", kazao je.

Brojne obitelji noć su provele u autima poredanim na ulicama.

Ayla, stojeći pokraj hrpe ruševina na mjestu gdje je nekoć stajala zgrada od osam katova, rekla je da se u ponedjeljak odvezla u Hatay iz Gaziantepa u potrazi za majkom. Pet ili šest spasilaca iz istanbulskih vatrogasaca tražilo je unesrećene po ruševinama.

"Još uvijek nema preživjelih. Došao je ulični pas i dugo lajao u određenom trenutku, bojala sam se da je to zbog moje majke. Ali bio je to netko drugi. Upalila sam svjetla na autu kako bih pomogla spasilačkom timu. Do sada su izvukli samo dva tijela, nema preživjelih", rekla je.

U Kahramanmarasu, sjeverno od Antakye, obitelji su se okupile oko vatre i umotale se u deke kako bi se ugrijale.

“Jedva smo izašli iz kuće”, rekao je Neset Guler, šćućuren sa svoje četvero djece.

"Naša situacija je katastrofalna. Gladni smo, žedni smo. Očajni smo.", dodaje.

Teška situacija u Siriji

U Siriji, učinci potresa pogoršali su ionako tešku situaciju uzrokovanu razaranjima u 11-godišnjem građanskom ratu. Najviši humanitarni dužnosnik UN-a rekao je da nestašica goriva u Siriji i oštro zimsko vrijeme također stvaraju prepreke njihovim snagama.

"Infrastruktura je oštećena, ceste koje smo koristili za humanitarnu pomoć su oštećene, moramo biti kreativni u tome kako doći do ljudi… ali naporno radimo", rekao je UN-ov stalni koordinator El-Mostafa Benlamlih za Reuters.

U područjima sjeverne Sirije koja su pod kontrolom pobunjenika, spasioci su cijelu noć spašavali civile kojih je još uvijek mnogo zarobljeno ispod ruševina, dok je mnogo i onih koji pokušavaju pronaći sklonište od ledene kiše.

“Ovaj potres nije mogao doći u gore vrijeme. Situacija na terenu je takva da zaklona jednostavno nema. Nema se kamo otići. Trenutno pada kiša, a naši kolege su na terenu i pokušavaju izvući ljude iz ruševina usred niskih temperatura”, rekao je Oubadah Alwan, glasnogovornik sirijskih snaga civilne obrane.