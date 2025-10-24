Sudar autobusa i motora: Najmanje 20 ljudi poginulo u požaru

Požar izazvan curenjem goriva nakon sudara privatnog autobusa i motocikla na ruti između indijskih južnih gradova Bangalorea i Hiderabada usmrtio je najmanje 20 ljudi, izvijestili su u petak domaći mediji, pozivajući se na dužnosnike.

"Od 41 putnika, 21 je spašen. Među preostalima, do sada su identificirana tijela 11 osoba", rekao je novinskoj agenciji ANI okružni porezni dužnosnik A Siri.

U sličnoj nesreći prošlog mjeseca poginulo je 19 ljudi u zapadnoj saveznoj državi Rajasthan, kada se zapalio privatni autobus, podsjeća Reuters.

Agencija navodi i da, iako je Indija treće najveće tržište automobila na svijetu, ima neke od najsmrtonosnijih prometnica, a u prometnim nesrećama prošle godine poginulo je oko 180.000 ljudi diljem zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće