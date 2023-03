Ozbiljan incident dogodio se u utorak iznad međunarodnih voda Crnog mora kada se ruski borbeni avion sudario s američkom bespilotnom letjelicom, zbog čega je SAD morao oboriti dron. Prema navodima američke vojske, dron je izvodio rutinsku operaciju u međunarodnom zračnom prostoru kada su ga presrela dva ruska mlažnjaka: jedna od njih navodno je namjerno proletio ispred bespilotne letjelice i izlio gorivo ispred nje, nakon čega se jedan od aviona sudario s dronom i oštetio njegov stražnji propeler.

SAD je ponašanje ruskih pilota ocijenio neprofesionalnim te pozvao Ruse da se ponašaju 'profesionalno i sigurno'. Kremlj je brzo uzvratio da do kontakta nije došlo te da je američki dron pao zbog 'oštrog manevriranja', kao i da je otkriven u blizini Krima, ukrajinskog poluotoka koji je od 2014. pod ruskom okupacijom.

Ubrzo nakon incidenta, Pentagon je sazvao konferenciju za medije na kojoj je brigadni general Pat Ryder ocijenio ovakvu vrstu ponašanja 'neuobičajenom, nesretnom i nesigurnom', dok je ruski veleposlanik u SAD-u, Anatolij Antonov, poručio da 'Rusija ne želi nikakvu konfrontaciju sa SAD-om'.

Ogorec: 'Diplomatska retorika bit će zaoštrena'

Vijest je, očekivano, gromoglasno odjeknula u medijima - uslijed nemilosrdnog rata u Ukrajini kojem se kraj ne nazire, posljednje što nekome treba su incidenti ovakve vrste, koji mogu izazvati daljnju ozbiljnu eskalaciju i širenje sukoba. Koliko je ovo ozbiljna situacija te je li ona uvod u daljnje incidente ovakve ili slične vrste, za Net.hr komentirali su stručnjak za sigurnosne politike, Marinko Ogorec, i vanjskopolitički analitičar, Denis Avdagić.

"Ovo je incident, ali ni prvi ni zadnji takvog tipa", kaže Ogorec. "U povijesti su se često događale slične situacije, nije to ništa novo", dodaje. Smatra da će to ostati izolirani incident.

"Obje strane su se jako čuvale da se ne postavi pitanje bilo kakve daljnje eskalacije. Naravno, diplomatska retorika bit će zaoštrena, ali ovo možemo smatrati jednim od incidenata", kaže Ogorec dodajući kako se vidi da su Rusi na neki način pokušali riješiti situaciju da ne dođe do eskalacije sukoba. Smatra da donekle može povući neka paralela između kineskog špijunskog balona u američkom zračnom prostoru.

"Ali samo u kontekstu toga da su se oba objekta našla na nepoželjnom terenu u situaciju kada se tamo nisu trebali naći", zaključuje.

Avdagić: 'Ovo nije nezgoda, ovo je otvorena provokacija'

Nešto je drugačijeg mišljenja Denis Avdagić koji ne smatra da je ovo bila nezgoda.

"Što je incident? To je nezgoda. Ovo nije nezgoda. Mislim da je ovo otvorena provokacija s ruske strane", kaže Avdagić. "Radi se o mlaznim zrakoplovima i bespilotnoj letjelici koja je propelerac. Ne možete vi dronom naganjati ratne zrakoplove. Jasno je tko je kome prišao. To je međunarodni prostor, ali ono što se vjerojatno dogodilo je da su ruski zrakoplovi vjerojatno poslani da presretnu američku letjelicu, koja je vjerojatno išla prema ruskom zračnom prostoru", pojašnjava.

Iako ovakva presretanja nisu neuobičajena, posebno u zadnje vrijeme (samo prošle godine zabilježeno ih je nekoliko stotina), ovo konkretno, smatra Avdagić, izlazi iz uobičajenog modusa djelovanja u takvim slučajevima.

Stvari se mijenjaju...

"Susreti i presretanja odvijaju se uglavnom u međunarodnom zračnom prostoru, uglavnom nad morima, ali letjelice se šalju i blizu granica. Međutim, tu ne dolazi do povrede prostora, jer su stvari dosta kompleksnije. Ono što znamo iz povijesti je da su Rusi skloni opasnim manevrima, ali ovo je korak dalje - ispuštanje goriva kako bi se ometalo letjelicu", kaže Avdagić.

"Meni se ovo čini vrlo namjerno izazvanim činom. Žele li Rusi testirati američku stranu, može se otvoriti kao pitanje, mada mislim da im je jasno da Amerikanci neće djelovati. Ali, stvari se mijenjaju - američka strana neće dozvoliti da im se ovo ponovi. To znači da će u blizini drona ubuduće biti američki mlazni zrakoplov i da će djelovati najprije upozorenjem, a nakon toga borbenim djelovanjem. A što bi bilo da se to dogodi, to je već ozbiljnije pitanje", napominje Avgadić.

Izađe li snimka van, moglo bi biti nezgodno

Iako ovaj incident neće dovesti do rata, stvari su složene i takve će ostati, nastavlja dalje Avdagić. Na pitanje, trebamo li strahovati od sličnih incidenata nad 'živahnim' poljskim nebom, odgovara da otvorene prijetnje nema. Naime, iako na poljskom nebu cirkulira puno teretnih zrakoplova koji dostavljaju oružje i onih koji se bave prikupljanjem obavještajnih podataka, bilo kakvo djelovanje nad prostorom Poljske od strane Rusije bilo bi otvoreno izazivanje rata, za čime ne postoji apetit s bilo koje strane.

"Ono što je bitno napomenuti, mislim da je posve jasno da američka strana ima videosnimku događaja. Hoće li je objaviti ili ne, ovisit će o njihovim procjenama. Ali, ako ruska strana nastavi negirati, a snimka izađe van, bit će to vrlo nezgodno. Amerikanci nemaju interesa nekoga dovesti u zabludu", zaključuje Avdagić.