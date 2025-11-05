Stručnjaci žestoko 'oprali' Plenkovića: 'Nasilje u Hrvatskoj? Ne bi me iznenadilo'

Bila je to noć puna dijabolične simbolike: dok se u ranim večernjim satima (3.11.) zagrebačka politička i društvena elita okupljala u širem središtu grada kako bi svojim prisustvom uveličala svečanost otvaranja druge scene Hrvatskog narodnog kazališta HNK 2, širem središtu Splita, u gradskom kotaru Blatine-Škrape, pedesetak, uglavnom mlađih huligana, navodno članova navijače skupine Torcida, odjevenih u crno, prijeteći nasiljem spriječilo je održavanje folklorno-dramske večeri u okviru otvorenja Dana srpske kulture u Splitu.

I dok je otmjena publika u Zagrebu pljeskala plesnim, dramskim i opernim izvedbama u sklopu prigodnog programa otvorenja nove scene tog „hrama hrvatske kulture", u Splitu je agresivna rulja, uzvikujući ustaški pozdrav „Za dom spremni“ i psujući „smeća srpska“, spriječila predviđeni kulturno-umjetnički program, rastjerala publiku, a izvođače, među kojima je bilo i onih iz Novog Sada, natjerala da spas potraže bježeći u autobuse, piše Deutsche Welle.

Prije toga, po navodima svjedoka, dok je pred ulazom u dvoranu Gradskog kotara gomila odjevena u crno, poneki i s maskama na licu, stvarala prijeteću scenografiju, njih nekoliko je ušlo u dvoranu i uz povike i prijetnje rastjeralo okupljene još prije početka priredbe. Usput su govorili da je to dan Svih svetih, pa bi ta manifestacija oskrnavila sjećanje na branitelje, te da je ovo osjetljiv mjesec u kojem se obilježavaju i komemoriraju žrtve u Vukovaru.

Nakon „pregovora“ s napadačima, u kojima su se ovi složili da omoguće ljudima mirno napuštanje dvorane, organizatori su otkazali priredbu, a gosti iz Novog Sada su se vratili. Tjelesno ozlijeđenih, prema navodima organizatora, nije bilo, a policija, prema vlastitim izjavama, „provodi istragu“.

Odgovornost na vrhu

U prvoj reakciji još jučer navečer je premijer Andrej Plenković je na svom profilu na kanalu X napisao da „najoštrije osuđuje incident“ i očekuje da nadležna tijela „u što kraćem roku“ procesuiraju odgovorne. „Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu“, napisao je premijer.

A na jučerašnjoj izvanrednoj konferenciji za novinare, još je dodao da se radi o „nemilom incidentu" u kojem su „očito sudjelovali članovi navijačke skupine". Rekao je i da „u Hrvatskoj nema mjesta zakonu ulice", te da ovakav čin nema veze sa zaštitom digniteta rata i branitelja. Uz to Plenković naglašava da njegova vlada ne tolerira revizionizam i ustaštvo, te da on odbacuje takve optužbe.

No, Vesna Teršelić, voditeljica Documente – centra za suočavanje s prošlošću, upravo u političkom i društvenom djelovanju nekih najviših predstavnika države vidi odgovornost za nastanak klime u koja pogoduje ksenofobiji i agresivnoj isključivosti. „Mučno je pratiti kako se u Hrvatskoj sužava prostor slobode. Jučerašnji napad ozbiljno je dodatno upozorenje kako se Hrvatska nije suočila s prošlošću i kako trenutno institucije nisu u stanju, a pitam se jesu li voljne, garantirati prostor slobode, slobodu izražavanja, stvaralaštva, medijske i znanstvene slobode svima koji žive u RH“, rekla je Teršelič za DW. Na djelu je proces relativizacije prošlosti i ustaškog znakovlja koji već duže traje, dodaje „no, ovo posljednje razdoblje je najproblematičnije razdoblje sada. I tu vidim direktnu odgovornost premijera."

Skretanje Hrvatske udesno

Ovaj incident u Splitu nije, međutim, došao niotkuda. Jurica Pavičić, novinar i pisac iz Splita, koji je nedavno i sam zbog svojih kritičkih i liberalnih stavova bio meta napada desničara, u razgovoru za DW ističe kako je eksces u Splitu samo komadić u mozaiku desne radikalizacije koja se u Hrvatskoj posebno intenzivno odvija još od srpnja i Thompsonovog koncerta u Zagrebu.

„Tu je bila masa ljudi i bila je vrlo prisutna ustaška i neonacistička ikonografija. Pred tom masom je pokleknula dotad umjereno konzervativna vlada, Plenković se otišao pred koncert pokloniti Thompsonu, četiri ministra su bila na koncertu. Vladajući HDZ je pokušao zagraditi svoje desno krilo da tu ne bi izgubio glasove. I tu se požar oteo kontroli“, kaže Pavičić.

Taj je koncert bio neka vrsta startnog signala za ekstremno desnu poziciju koja pokušava u potpunosti dominirati i političkim i društvenim životom. Tijekom ljeta je bilo nekoliko – uspješnih i neuspješnih – akcija veteranskih udruga kako bi se spriječili kulturni festival koji su im svjetonazorski bili strani, na zgradama u kojima žive istaknuti književnici Miljenko Jergović i Jurica Pavičić su ispisivane prijetnje i parole mržnje, a prije nekoliko dana je u Saboru organiziran skandalozni revizionistički okrugli stol na temu ‘Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca' u organizaciji desnih stranaka DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista. Osnovna teza: Jasenovac uopće nije bio logor smrti, nego radni logor.

Hrvatsko skretanje udesno

Po mišljenju Jurice Pavičića, već neko vrijeme se vidi jasan društveni pomak u desno i stasala je mlađa generacija koju su formirale, kako kaže, krajnje problematične hrvatske institucije. „Manji su problem navijači s okuke stadiona ili skinhedsi, a veći je problem što to ozračje dominira društvenim stupovima, od Matice Hrvatske do Akademije znanosti i umjetnosti, od Sveučilišta do Državnog odvjetništva, uključujući i crkvu koja je u Hrvatskoj krajnje revizionistička. Dio te slike su i veteranske organizacije koje su se pretvorile u lošu kopiju SUBNOR-a iz vremena kasnog socijalizma, kada je on bio retrogradni kočničar društva", smatra naš sugovornik.

Sam premijer, dodaje Pavičić, po njegovom mišljenju nije pritom taj koji aktivno radi na afirmaciji tog ozračja netrpeljivosti i isključivosti. Njegova je odgovornost prije svega u nečinjenju, u pasivnosti. „Mislim da je njemu osobno to odurno. Ali tu je kombinacija oportunizma, kukavičluka i osjećaja da je cijeli politički momentum pomaknut udesno".

To Plenkovića i ljude oko njega navodi na pasivnost, što je, smatra Pavičić, kriva procjena: „Bilo kakva vrsta desno populističke revolucije u Hrvatskoj ne može biti potpuna bez da eliminira Plenkovića kao politički faktor. On je upravo po sebi simbol onoga što oni preziru. Ali se ne ponaša kao da to shvaća, već kao da je to prijetnja nekima drugima.“

Do sada su iskazivanja netolerancije i isključivosti uglavnom završavale prijetnjama i zastrašivanjem, ali agresivnost i atmosfera nasilja lebde u zraku. Govoreći o mogućnosti direktnog nasilja Pavičić kaže: „Da, moguće je. Ne bi me iznenadilo.“

