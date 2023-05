Djevojka, Jelena A. (19) bila je taokinja osumnjičenog srpskog masovnog ubojice te je opisala kroz što je sve prošla.

"Pobio sam sad ljude pa ću i vas ako me ne budete vozili gdje kažem".

Ovo je rekao U. B. (20), osumnjičen da je 4. svibnja u selima Malo Orašje i Dubona ubio osmero mladih i ranio 14 ljudi, kada je s bombom u ruci oteo taksi u kojem je već netko bio. U. B. je, kako se sumnja, počinio masakr hicima iz kalašnjikova i po vlastitom priznanju ‘pucao da zaplaši mještane dva sela kod Smedereva i Mladenovca, jer ga ogovaraju i omalovažavaju‘.

Jelena A. (19) za Kurir je opisala agoniju kroz koju je prošla, a koja je trajala puna tri sata! Objasnila je da nije trudna, kao što su to svi mislili.

"Nisam u drugom stanju, to sam lagala otmičaru, u nadi da me neće ubiti ako zna da čekam bebu. To sam napravila da bih sačuvala svoj život, ali i život taksista", rekla je ova djevojka.

Jedna od 50 svjedoka

Ona je jedna od 50 svjedoka u istrazi koju Više javno tužilaštvo u Smederevu vodi protiv U. B., a jučer je dala izjavu u ovoj instituciji. Po izlasku iz zgrade tužiteljstva, opisala je svoj susret s, u tom trenutku, najtraženijim i najopasnijim bjeguncem u Srbiji.

"Te večeri, oko 22.30, krenula sam taksijem iz Smedereva kod zaručnika na Ub, i dok sam sa taksistom komentirala zbog čega na putu ima toliko policije i Hitne pomoći, na naplatnoj rampi Mali Požarevac, na kojoj smo stajali, vidjela sam krupnog mladića u plavoj majici kako izlazi iz šumice", rekla je i dodala da je tada pomislila da mladić radi na naplatnoj rampi.

"Ispred nas su bila dva vozila, a taj mladić je ubrzanim hodom ušao u taksi. Sjeo je pored mene na zadnje sjedište, a u ruci je držao bombu", prisjetila se Jelena A. za Kurir.