Uroš B. (21), koji se sumnjiči da je u noći između 4. i 5. svibnja ubio osmero ljudi i pokušao ubiti još 12 osoba, na saslušanju u tužiteljstvu iznio je zastrašujuće detalje stravičnog zločina, a čini se da je i sebe pokušao prikazati kao žrtvu, doznaje Blic. Na saslušanju u Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu ispričao je što je prethodilo krvavom piru, kao i do detalja kako je počinio zločin.

Blic je doznao i kako je policija uhitila Radišu B., oca osumnjičenog za krvavi pohod. Ovom bivšem pripadniku Vojske Srbije određeno je zadržavanje do 48 sati. Upravo je iz očeve kuće ubojica uzeo priličnu količinu oružja. Prilikom pretresa objekta koje koristi otac, nađeno je nekoliko stotina metaka različitog kalibra, punjene za streljivo, jedan pištolj i jedan revolver. Pronađena je i ručno izrađena naprava s mogućnošću okidanja, kao i nekoliko optičkih nišana i drugih različitih dijelova za vatreno oružje. Ocu se na teret stavlja nedopušteno držanje oružja i stavljanje u promet eksplozivnih materija.

Ubojica želio poručiti 'da s njim nema šale'

Ubojica iz Mladenovca izjavio je da je ispalio dva spremnika (oko 60 metaka) u žrtve u Malom Orašju te da je nastavio pucati u ljude koje je zatekao u Duboni, a potom i u grupu koja je sjedila u školi, jer mu se nisu htjeli ispričati. Na saslušanju je, među ostalim, rekao da je htio "pokazati da s njim nema šale i zezancije".

Rekao je da je znao za ubojstvo u školi na Vračaru, ali da ovaj slučaj nije utjecao na njegovu odluku niti je bio okidač da ubije osmero sugrađana.

S ubijenim policajcem igrao nogomet

"Rekao je da je imao površne kontakte s mještanima Malog Orašja i Dubone. Da je neke znao, a neke ne. Ispričao je i da je jednom igrao nogomet s Milanom Panićem, policajcem kojeg je ubio. Rekao je da mještani Dubone i Malog Orašja nemaju dobro mišljenje o njemu i njegovoj obitelji te da se u njihovu ponašanju osjeća podsmijeh i sprdnja", govori izvor “Blica”.

U svoju obranu, ubojica iz Mladenovca rekao je da do 4. svibnja nije razmišljao o masakru, a kao motiv svog jezivog čina naveo je da je "prolazeći pored škole čuo da ljudi govore nešto ružno o njemu i njegovoj obitelji."

Ispucao dva spremnika

Rekao je da je bio pun bijesa i da je otišao do svoje kuće u Šepšinu, gdje je uzeo pušku, pištolj, veću količinu streljiva i bombe. Napunio je nekoliko okvira i otišao do Malog Orašja gdje je zatekao veliku grupu ljudi kako sjedi. Prošao je pješice i navodno je tada bio bez puške. Tvrdi da mu je navodno netko nešto dobacio, a onda je ušao u automobil, uzeo pušku namještenu na rafal i počeo pucati po ljudima. Kaže da ne zna koliko je municije ispalio, ali da je imao dva spremnika (to je oko 60 metaka)", kaže izvor “Blica” upoznat sa slučajem.

Uroš B. je tada ubio petero ljudi, Marka M. (18), Aleksandra M. (18), N. M. (15), Lazara M. (20) i Nemanju S. (21), koji su se okupili kako bi proslavili to što je Marko postao ujak.

Vidio da ima živih 'ali nije čuo jauke'

Uroš B. je potom, kako je rekao Tužiteljstvu, ponovno sjeo u automobil i krenuo prema Duboni. Kazao je i da je vidio ubijene i ranjene na tlu u Malom Orašju, da zna da ima živih, ali nije čuo njihov jauk.

U Duboni je, rekao je, naišao na četvoricu ljudi koji su popravljali kapiju i bez riječi ih je ustrijelio. Na njih je ispucao cijeli spremnik.

"Kako je rekao, ispalio je cijeli okvir. Naciljao je direktno u njih i u tom trenutku iz kuće je izašao drugi muškarac. Pucao je i na njega. Vidio je da su popadali na zemlju, osim petog koji je izašao iz kuće. Samo je nastavio dalje prema školi", kaže sugovornik.

Uroš B. je, kako je ispričao na saslušanju u tužiteljstvu, nakon ove dvije pucnjave otišao u školsko dvorište u Duboni. Zaustavio je auto nasred ulice, stavio novi okvir na pušku i počeo pucati u skupinu ljudi koji su sjedili na dvije klupe. Pucao je nasumce u sve njih.

Želio da mu se ispričaju

"Rekao je da mu je namjera da mu se ispričaju. No, prestravljeni ljudi gledali su ga, kako je ubojica opisao, s nevjericom. Tada je ubio tri osobe, a više ih ranio. Potom je utrčao u svoj autu i pobjegao", kaže sugovornik upoznat sa slučajem. Tada su ubijeni policajac Milan P., njegova sestra Kristina P. i njihov prijatelj Dalibor T. (25).

Kako je ispričao tužiteljstvu, zapeo je u blatu na šumskom putu, a potom je iz automobila uzeo pušku, dvije bombe i pištolj, a okvire za pušku i pištolj ostavio je u autu. Tada je bacio i mobitel kako ga policija ne bi locirala.

"U torbi je imao dvije bombe i pištolj, a pušku je bacio jer se bojao da će ga vidjeti s puškom. Navodno je bio svjestan da će nošenje puške ljudima zapeti za oko. Ukrao je automobil i ostavio ga na naplatnoj rampi Mali Požarevac. Ondje je ostavio pištolj, ostao bez streljiva i za pištolj i za pušku, ugledao taksi kako čeka na naplatnoj rampi i uskočio na stražnje sjedalo. Nije znao da je u taksiju putnica, trudnica. Taksistu je rekao da vozi i da će sve biti u redu ako ga slušaju. Izvadio je bombu, držao je u krilu, a trudnicu su odvezli u mjesto kod Uba, nakon čega ga je taksist odvezao u selo Vinjište, gdje živi ubojičin stric", kaže sugovornik.

Prema izvoru “Blica”, tada se sakrio u kokošinjac na tavanu, gdje je, kako tvrdi ubojica iz Mladenovca, pronašao dvije ručne bombe i automatsku pušku te određenu količinu municije.