Tinejdžer izbo učiteljicu: 'Nažalost, liječnici je nisu mogli spasiti'

Tragedija i strava u Rusiji. Liječnici nisu uspjeli spasiti život učiteljice koju je u utorak u Permskoj oblasti izbo 17-godišnji tinejdžer, izvijestio je guverner Dmitrij Mahonin na svom kanalu Max, prenosi TASS.

"Nažalost, unatoč svim naporima liječnika, Olesya Baguta, učiteljica ruskog jezika i književnosti u školi br. 5 u Dobryanki, nisu je mogli spasiti“, napisao je dužnosnik izrazivši najdublju sućut njezinoj obitelji, prijateljima i kolegama.