Strava u popularnom ljetovalištu: Leopard ušetao u hotel, pojavila se snimka

U ponedjeljak ujutro uhvaćen je leopard koji je uspio ući u hotelski kompleks i izazvati paniku među gostima nakon što su ga zaposlenici zatekli ispred jedne od soba na drugome katu hotela u Bandunguu, jednoj od najpopularnijih indonezijskih turističkih destinacija.

Bandungu je glavni grad Zapadne Jave, najmnogoljudnije indonezijske pokrajine.

Uprava hotela odmah je pozvala vatrogasce, koji su potom kontaktirali lokalnu agenciju za zaštitu prirode. "Upotrijebili smo sredstvo za uspavljivanje i oko 10 sati ujutro leoparda smo iznijeli iz hotela", rekao je AFP-u Agus Arianto, voditelj agencije za zaštitu prirode Zapadne Jave.

Nestao iz zoološkog vrta

Još krajem kolovoza prijavljeno je da je leopard pobjegao iz zoološkog vrta, od hotela udaljenog tek pet kilometara. No Agus kaže kako će trebati vremena da se utvrdi je li riječ o istoj životinji.

Dodao je kako se "velika mačka trenutačno polako vraća svijesti" te da će biti prevezena u odjel za zaštitu životinja na promatranje.

U Indoneziji su posljednjih godina učestali slični incidenti s divljim životinjama odbjeglima iz zoološkog vrta. Godine 2021. iz zoološkog vrta u Singkawangu, u Zapadnome Kalimantanu pobjegla su dva bengalska tigra nakon što je višednevna obilna kiša napravila rupu blizu ograđenog prostora u kojemu su boravili.

Čuvar pronađen mrtav

Tada su blizu njihova kaveza pronađeni mrtvi 47-godišnji čuvar zoološkog vrta i još nekoliko životinja.

Jedan je tigar na kraju ubijen, a drugoga su uspjeli uhvatiti života.

Indonezijski zoološki vrtovi već su neko vrijeme pod istragom. Naime, uprave nekih među njima optužene su za okrutnost prema životinjama i slabe sigurnosne standarde.

