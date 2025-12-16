Stravičan poziv policiji majke četvero djece: 'Želi me ubiti, molim vas dođite!'

Majka četvero djece (30) u njemačkom Gelsenkirchenu ubijena je samo nekoliko minuta nakon što je nazvala policiju u panici i molila ih da dođu tvrdeći da ju suprug želi ubiti i da se već ozlijedio.

Iako su policajci stigli nakon dvije minute od prvog poziva, u kući su ju zatekli prekrivenu krvlju. Iako je odmah pozvana hitna, nije joj bilo pomoći. Njezin suprug također je bio ozlijeđen, a vjeruje se da si je sam nanio posjekotine.

Prva dojava policiji stigla je oko pola dva ujutro. Nakon ženinoj vapaja za pomoć, uslijedili su drugi pozivi u kojima se susjedi žale na glasne krikove u kući, prenosi Fenix magazin.

Istražitelji ne znaju motiv, no prvotne informacije upućuju da je muškarac turskog porijekla (36) napao suprugu, a zatim se teško ozlijedio. Njihovo četvero maloljetne djece u dobi od tri do 11 godina za to je vrijeme spavalo u svojim krevetima. U međuvremenu ih je preuzela socijalna služba.

Muškarac je operiran te je na jedinici intenzivne skrbi u bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio muškarca kraj Slavonskog Broda pa pobjegao