VAPAJ I KRIKOVI /

Stravičan poziv policiji majke četvero djece: 'Želi me ubiti, molim vas dođite!'

Stravičan poziv policiji majke četvero djece: 'Želi me ubiti, molim vas dođite!'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Nakon ženinoj vapaja za pomoć, uslijedili su drugi pozivi u kojima se susjedi žale na glasne krikove u kući

16.12.2025.
7:36
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Majka četvero djece (30) u njemačkom Gelsenkirchenu ubijena je samo nekoliko minuta nakon što je nazvala policiju u panici i molila ih da dođu tvrdeći da ju suprug želi ubiti i da se već ozlijedio. 

Iako su policajci stigli nakon dvije minute od prvog poziva, u kući su ju zatekli prekrivenu krvlju. Iako je odmah pozvana hitna, nije joj bilo pomoći. Njezin suprug također je bio ozlijeđen, a vjeruje se da si je sam nanio posjekotine. 

Prva dojava policiji stigla je oko pola dva ujutro. Nakon ženinoj vapaja za pomoć, uslijedili su drugi pozivi u kojima se susjedi žale na glasne krikove u kući, prenosi Fenix magazin. 

Istražitelji ne znaju motiv, no prvotne informacije upućuju da je muškarac turskog porijekla (36) napao suprugu, a zatim se teško ozlijedio. Njihovo četvero maloljetne djece u dobi od tri do 11 godina za to je vrijeme spavalo u svojim krevetima. U međuvremenu ih je preuzela socijalna služba. 

Muškarac je operiran te je na jedinici intenzivne skrbi u bolnici. 

UbojstvoNjemačkaCrna KronikaPolicija
Stravičan poziv policiji majke četvero djece: 'Želi me ubiti, molim vas dođite!'