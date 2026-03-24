Ovako se ulizuje šefu! Trump saslušao jednog pa poručio drugom: 'Jel možeš nadmašiti ovo?'

Donald Trump održao je okrugli stol o kriminalu u Memphisu. Rasprava je održana u sklopu okruglog stola o Radnoj skupini za sigurnost Memphisa, otprilike šest mjeseci nakon što je Trump u grad poslao Nacionalnu gardu. U raspravi su sudjelovali i ministar obrane Pete Hegseth te guverner Tennesseeja, republikanac Bill Lee.

Stephen Miller praised Trump for several minutes. Then Trump turned to Kash Patel and said, “Kash, see if you can top that.”



Patel: “Mr. President, thank you for delivering the safest country on God’s green Earth.”



Straight up North Korea vibes pic.twitter.com/Xjv6eJag0h — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 23, 2026

U snimci objavljenoj na X-u čuje se kako zamjenika šefa kabineta Bijele kuće za politiku i savjetnika za domovinsku sigurnost Stephen Miller tri minute hvali američkog predsjednika. Trump nakon toga izaziva direktora FBI-a Kasha Patela da pokuša to nadmašiti. Miller je pohvalio Trumpa za viziju, hrabrost i odlučnost koje su dovele do najniže stope ubojstava u državi i najvećeg smanjenja ilegalne imigracije u američkoj povijesti.

"Da u ovoj zemlji imamo poštene medije, statistike koje sam vam upravo iznio vrtjele bi se na vijestima 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu", rekao je Miller.

Komplimenti su se samo nizali...

Dodao je da je Trump okupio najveći tim za nacionalnu i javnu sigurnost u američkoj povijesti, istaknuvši pritom državnu odvjetnicu Pam Bondi i direktora FBI-a Kasha Patela, koji su također sjedili za stolom. Trumpovu borbu protiv kriminala nazvao je "nacionalnim čudom" koje će se, prema njegovim riječima, proučavati generacijama.

Millerov nastup iznenadio je i samog Trumpa, koji se zatim okrenuo Patelu.

"Hvala ti, Stephen. A sada, Kash, da vidimo možeš li ti to nadmašiti!", našalio se Trump, što je izazvalo smijeh prisutnih. "Ne znam, to će biti teško, Kash." Rekao je da će to biti teško, ali je ipak dao sve od sebe. Pohvalio je Trumpovo briljantno vodstvo, rekavši da je osnažio najveće ratnike da primjereno kazne kriminalce.

"Ovdje u Memphisu, u Tennesseeju, priredili ste spektakl za cijeli svijet. Omogućili ste nam da izađemo na teren i hvatamo članove bandi, silovatelje, ubojice i dilere droge u rekordnom, povijesnom broju. Za mene, dečka iz prve generacije indijskih Amerikanaca čiji su roditelji pobjegli od genocida u istočnoj Africi, postati deveti ravnatelj FBI-a znači živjeti najluđi san koji se može zamisliti, gospodine", dodao je Patel.

Nakon Patelovog dvominutnog govora, Trump je s odobravanjem zaključio: "Bio je prilično dobar!"

POGLEDAJTE VIDEO: Trump objavio da pregovara s Iranom, oni tvrde da nema dogovora: Istina je negdje u sredini?