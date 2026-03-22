TUGA U SLOVENIJI /

Petero ljudi pobjeglo iz goruće kuće, starac (81) se nije uspio spasiti

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/Ilustracija

22.3.2026.
11:22
Tajana Gvardiol
U petak je u stambenoj kući u području Podgorja kod Kamnika u Sloveniji izbio požar. Petero ljudi uspjelo je pobjeći, ali je 81-godišnji muškarac ostao je zarobljen i preminuo na mjestu događaja, piše 24ur.com.

Ljubljanska policija dobila je dojavu o požaru. Intervenirali su vatrogasci, koji su ugasili požar, te policajci, koji su prikupili prve dojave i osigurali mjesto događaja.

Prema prvim informacijama, požar je izbio u dnevnoj sobi, gdje se nalazio 81-godišnji preminuli muškarac. Uzrok požara još nije poznat i predmet je očevida, kriminalističko-forenzičke istrage i prikupljanja izvješća, objavila je ljubljanska policija. O svim nalazima bit će obaviješteno nadležno državno tužiteljstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Na području Zadra od početka godine izbilo više od 300 požara: 'Prijavite spaljivanje korova'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike