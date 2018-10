SRBIJA U STRAHU, ‘MALČANSKI BRIJAČ’ IZAŠAO S ROBIJE: ‘Navečer doslovno svi trče kućama, svi strepe’

“Čim smo čuli da je pušten iz zatvora, svi smo se uplašili. Kada ga vide u autobusu i na ulici, svi strepe. Čim ga vide, djevojke bježe što dalje. Kada padne mrak, roditelji ne puštaju djecu samu izvan kuće”, pričaju mještani Malče kod Niša gdje se, nakon odsluženih 12 godina robije, vratio zloglasni silovatelj

Mještani Malče, sela u blizini Niša u Srbiji, u zadnje vrijeme s prvim mrakom više ne puštaju djecu samu iz kuća. Svi su ondje u strahu od Ninoslava Jovanovića, zloglasnog “Malčanskog brijača” koji se nakon odslužene zatvorske kazne u trajanju od 12 godina vratio u selo. Kaznu je odslužio, a i zloglasni nadimak stekao jer je 2005. godine silovao jednu 12-godišnjakinju, a drugu pokušao silovati. Objema je prethodno ošišao kosu.

Iako žitelji Malče kažu da se Jovanović po izlasku s robije ponaša uzorno, roditelji djece u selu plaše se da bi mogao ponoviti svja zlodjela, piše Blic.

Kad padne mrak, svi trče svojim kućama

“Čim su čuli da je pušten iz zatvora, svi su se uplašili. Kada ga vide u autobusu i na ulici, svi strepe. Čim ga vide, djevojke bježe što dalje. Kada padne mrak, roditelji ne puštaju djecu samu izvan kuće. Govore im da idu u grupama i ne odvajaju se jer nije isto kada su dva-tri djeteta zajedno ili kada je jedno samo. Sinoć smo išli po unuka u školu iako vani još nije bio mrak. Boje se ljudi i za mušku decu. Kažu, tko zna što mu može kvrcnuti u glavi”, kazala je jedna mještanka.

Dodaje da su u strahu i žitelji okolnih sela pa i obližnjeg grada Niša.

“On se slobodno kreće, može otići i u Niš pred neku školu i upropastiti neko dijete. Mještani Vrežine posebno su ogorčeni na njega zbog onoga što je učinio djevojčici iz njihovog naselja. Nitko se ne može opustiti. Zamislite da živite u takvom okruženju, a da imate kćer”, ispričala je ista prestrašena mještanka.

I jedna njezina sumještanka kaže kako joj uvečer, kada se vraća s posla, nije svejedno pa trči od autobusne stanice do kuće.

“Vraćam se sa stanice gdje nema ulične rasvjete, posvuda je mrak. Navečer doslovno svi trče kućama. Ne usudim se navečer ni do trgovine ako mi nešto treba. Otkud znam odakle će se pojaviti”, kaže.

Djevojke su strahu same skraćuju kosu

Iako je i sama čula da od izlaska iz zatvora Jovanović nije nikoga taknuo niti izazvao ikakav incident, ona smatra da ljudi poput njega ne bi smjeli biti na ulici bez nadzora. Druga djevojka iz Malče kaže za Blic da Jovanovića često viđa navečer u autobusu koji vozi iz Niša.

“Mene obavezno netko dočeka na stanici. Ne poznajem ga i strašno je što bi me sutra mogao zaustaviti na ulici. Kažu da je vrlo lukav. Valjda radi u nekom poduzeću u Nišu”, kaže ta također prestrašena djevojka.

Čuvši da se “Malčanski brijač” vratio s robije, mnoge su djevojke u strahu ošišale kosu znajući za njegov fetiš. Neki pak govore kako su čuli da se Jovanović u međuvremenu oženio i primirio.

“Ne znam je li to točno, ali najbolje bi bilo da se oženi i smiri iako ne znam je li to moguće. Nije ugodno, žene se boje. Ako je to radio djeci, može i ženama. Neka nam je Bog na pomoći”, kazala je jedna mještanka.

Velika vjerojatnost da će ponoviti zlodjelo

Neki, pak, misle da je strah od Jovanovića pretjeran.

“Nakon što su u siječnju vratio s robije, roditelji su do kraja školske godine čekali djecu ispred škole. No, od ove školske godine više nije tako i čini se da se sve vraća u normalu. Nisam čuo ni da je netko šišao djecu zbog njega”, kaže jedan žitelj Malče.

Jovanović je 2006. osuđen na 15 godina zatvora jer je silovao jednu 12-godišnjakinju iz Niša, a drugu iz mjesta Gornja Vrežina pokušao silovati. Iz zatvora je izašao početkom ove godine, nakon što mu je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu. Inače, oba zlodjela počinio je dok je bio na uvjetnoj slobodi. Prethdono je već odslužio devet i pol godina zatvora zbog prevara i silovanja. Sudski vještaci tvrde da nije psihički bolestan, ali da ima psihopatsku strukturu ličnosti te dodaju kako postoji velika vjerojatnost da ponovi zlodjelo.

