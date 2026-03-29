Masovna tučnjava na izborima u Srbiji, šire se snimke: 'Mladićima su razbili glave'

Lokalne izbore, koji se u nedjelju održavaju u 10 srbijanskih gradova i općina prate napetosti, incidenti i tučnjave na pojedinim biralištima, javljaju mediji.

Na snimkama televizije Nova s terena vidi se tučnjava ispred lokalnog sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke u Boru, a fizičkih obračuna bilo je tijekom prijepodneva i u Bajinoj Bašti gdje su oporbenom promatračkom timu izbušene gume na automobilu.

Na mnogim glasačkim mjestima primjetan je i velik broj policajca koji su u nekoliko navrata intervenirali sprečavajući sukobe.

'Razbili su im glave'

Portal Nova.rs izvijestio je da su u Boru ozlijeđena trojica mladića koji podržavaju studentsku listu, a svjedok je ispričao da su im napadači "razbili glave".

BOR - u blizini PIO fonda su napadnuti članovi mobilnog tima biber sprejem u prisustvu policije.



BOR - u blizini PIO fonda su napadnuti članovi mobilnog tima biber sprejem u prisustvu policije.

Uprkos naređenju policijskog službenika napadačima da sačekaju dolazak policijske ekipe batinaši su napali dva člana mobilnog tima prilikom čega su oni zadobili povrede glave koje…

"Vidio sam kako su 'ćaciji' napali trojicu mladića koji podržavaju studentsku listu. Razbili su im glave i ušli u zgradu PIO fonda. Mislim da je netko od njih imao dvostruki birački popis i da je netko od mladića pitao o čemu se radi. Onda su javili ostalima, koji su izašli iz PIO fonda i napali mladiće", ispričao je očevidac.

Prijavljene brojne nepravilnosti

Iz nekoliko općina prijavljeni su napadi na promatrače studentske liste, brojne nepravilnosti s fotografiranjem glasačkih listića i pojava paralelnih popisa birača, lokalni mediji javljaju da napetosti prate i izbore u vojvođanskoj općini Kula. Promatrači su ukazali na to da se u nekoliko mjesta povećao broj prijava za glasanje izvan birališta i da broj tako prijavljenih birača doseže i do pet posto ukupnog biračkoj tijela u tim lokalnim zajednicama. Istaknute su i sumnje u kupnju glasova i manipuliranje popisom birača.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) oglasila se priopćenjem u kojem tvrdi da "aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prijete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori", prenio je tabloid Informer, blizak srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u.

Ti se izbori vide kao provjera koliko je 14-godišnja vlast srbijanskog populističkog predsjednika Aleksandra Vučića poljuljana prošlogodišnjim masovnim protuvladinim prosvjedima, predvođenim studentskim pokretom, na kojima je od vlasti zahtijevana demokratizacija zemlje, suzbijanje korupcije, preustroj institucija, neovisnost pravosuđa i sloboda medija. Birališta se zatvaraju u 20 sati.

