Razotkrivena šokantna metoda iz Srbije: 'Uhvate iz pod ruku i vode u autobus...'

Iduće nedjelje u deset općina u Srbiji održavaju se lokalni izbori. Ekipa Deutsche Wellea (DW) bila je u jednoj od njih, u Boru, gdje se puno priča o kupljenim glasovima lokalnih Roma i iznenadnom povećanju broja stanovnika pred izbore.

S prvog kružnog toka na ulasku u Bor iz smjera Zaječara putnike pozdravlja spomenik rudaru. To je simbol grada poznatog prije svega po rudniku bakra. Odmah iza spomenika s ogromnog reklamnog panoa se smiješe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lokalni političari. Ta izborna lista je pod rednim brojem jedan na predstojećim lokalnim izborima, koji se održavaju iduće nedjelje (29.3.). I još je šest izbornih lista u trci za vlast u gradu u kojem ima više od 20 etničkih manjina.

Među njima je i oko 5.000 Roma. Žive u svim dijelovima grada, ali najveći broj ih je u naseljima na rubovima jalovišta rudnika. Tamo tri i pol godine žive zaboravljeni od svih – a onda, pred izbore, počinju obećanja. "Dolaze, nude novac, nekom dvije, tri tisuće... Kažu da će asfaltirati ulice, a pogledaj ove rupe", pričaju za DW dvojica muškarca dok u dvorištu pale vatru. Ne žele se predstaviti niti fotografirati – ali tvrde da ima ljudi koji dobivaju i po sto eura za tzv. "siguran glas". Netko dobiva i drva za ogrjev, kažu.

Glasove prikupili 'romski šerifi'

I drugi u naselju to potvrđuju. Rado pokazuju gdje žive, kako im prokišnjava krov, urušava se strop, nedostaje pod. Pokazuju što kuhaju i jedu, pričaju kako se liječe... Kažu da znaju da ih vlast laže, ali od nečega moraju živjeti.

Šašuvar Useinović iz Centra za romska ljudska prava kaže da Romi u Srbiji, a posebno u Boru gdje su dodatno ugroženi zbog rudnika, služe za sigurne glasove na izborima. S obzirom na to da uglavnom primaju socijalnu pomoć, Useinović tvrdi da im upravo Centar za socijalni rad prijeti ukidanjem. Osim toga ima, kaže, i isključenja vode u najsiromašnijem naselju Brezovik, koje je dio jedne od razina jalovišta rudnika.

Useinović tvrdi da su "romski šerifi", kako ih zove, već prodali romske glasove unaprijed. Vlast, navodno, već sada zna da dobiva 90 posto glasova Roma. To je tako godinama, kaže, pa dodaje da je i sadašnji gradonačelnik – "romski gradonačelnik". U smislu da je izabran glasovima Roma.

Oko 3.000 'novih glasača' u Boru?

Ovo je "zarobljen grad", kaže za DW Dragan Marković. On je prvi na listi "Bor naša odgovornost" koju čine njegov Narodni pokret Srbije, pet stranačkih organizacija, tri udruženja građana i studenti. "Već duže, a sada i službeno od prije par mjeseci, Bor su zarobili pripadnici Srpske napredne stranke (SNS) – ne samo iz Bora, nego iz svih krajeva Srbije", kaže Marković. On tvrdi da u Boru još od prosinca borave zaposleni brojnih javnih poduzeća i ustanova iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Kragujevca i drugih gradova.

"Svi su sada stigli u Bor i vjerojatno će i glasati. Neki otvoreno kažu da imaju boravište i da će glasati. Prijavljeni su prije sedam-osam mjeseci samo zbog ovih izbora", kaže Marković. On procjenjuje da novih glasača ima oko 3.000.

"Mi smo grad koji ne smije pasti – tako SNS tretira Bor, jer je Bor njihov bankomat. Odavde se izvlači novac. Ovaj dio Srbije je pretvoren u koloniju, a Bor ima proračun od 13,8 milijardi. Izgleda li vam kao da ima toliki proračun?", pita Marković. I dodaje kako je nemoguće da je od 40.000 stanovnika, koliko službeno ima, čak 38.000 birača.

Kaže i da vlast organizira umirovljeničke zabave i turističke posjete, da dijeli poklone – bijelu tehniku, drva, novac. I Marković govori o kupovini romskih glasova, spominje i Centar za socijalni rad.

Drva za ogrjev plaćaju se glasovima

Pod brojem 4 na izbornom listiću u Boru je lista "Ljudi u centru". Prvi put se kandidiraju i s prosječnom dobi kandidata od 35 godina najmlađa su lista. Imaju i kandidata, ali i kontrolore iz romske populacije.

Upravo od njih, kaže nositelj liste Srećko Zdravković, imaju informacije da je "do ovog trenutka 970 ljudi iz romske populacije popisano da žele prodati za glas". "Spominje se 6.000 dinara ili još nešto preko toga, a delegirani su posebni koordinatori za njih, koji su posebno i dodatno plaćeni za te ljude koje će sakupljati", tvrdi Zdravković.

To je, objašnjava, oko pet posto sigurnih romskih glasova. Ostali su, kako kaže, "pod terorom" Centra za socijalni rad. Zdravković, međutim, smatra da romski glasovi neće odlučiti o tome tko će biti gradonačelnik. Više ga, kaže, plaše "novo-Borani" – dakle oni koji od nedavno imaju prijavljeno prebivalište u gradu. "To je nešto što nas plaši, zato što je to direktno narušavanje demokracije i izborne volje jednog grada", upozorava Zdravković.

A baš nakon razgovora s njim pored novinara DW-a prolazi kamion s drvima. Vozač pokušava što bliže prići jednom dvorištu. Pitamo pošto su drva – nisu za prodaju, odgovaraju. Oni samo dopremaju drva kome treba. Prolaznici, međutim, komentiraju: "Pošto su drva? Valuta su glasovi. To znači da su to obećani glasovi."

Nove mjesne zajednice, novi 'Informer-mediji'

Na listi broj 6 "Nada za Bor" okupljeni su Monarhisti i Novi DSS. I oni imaju jednog romskog kandidata. Zoran Andrejić iz POKS-a pune 23 godine nije sudjelovao u lokalnoj politici. Sada se vratio kad je u mirovini jer je, kaže, situacija nepodnošljiva. Kupovina romskih glasova je, po njemu, samo jedan dio problema. Tu su i novoformirane mjesne zajednice, gdje on, kako kaže, očekuje "ozbiljnu pljačku" – posebno zbog novih birača u Boru.

A tu su, dodaje, i novoformirani mediji - "borski Informer". Andrejić pojašnjava da su, zbog novog zakona o medijima, pojedinci počeli kupovati regionalne televizije za svoje potrebe: "Skupljaju ih kao značke."

Kako će proći dan izbora?

Iz SNS nisu htjeli razgovarati s novinarima DW. Jedino smo od aktualnog gradonačelnika Bora dobili sljedeći odgovor: "Na sastanku sam, Molim Vas napišite poruku. Hvala na razumijevanju."

Nitko od sugovornika DW-a nije siguran tko je prava oporba u Boru. I svi se pribojavaju kako će izgledati dan glasanja, nedjelja 29. ožujka. To posebno ističu jer SNS na prethodnim lokalnim izborima nije dobro prošao, ali je onda, poslije postizbornih dogovora, ipak formirao većinu.

Šašuvar Useinović iz Centra za romska ljudska prava, kaže, da se zna kako će izgledati izborni dan: "Dođu u ova naselja, uhvate ih pod ruku, stegnu tako i vode u autobus. A iz autobusa na glasanje. Tako je bilo do sada, tako će biti i ovog puta."

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak razotkrio što se krije iza Vučićeva straha od napada: 'To je tako u slučaju Srbije'