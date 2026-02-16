Putin premješta nuklearne projektile prema EU granici? 'Pripremaju se za eskalaciju'

Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi 'marionetskog' susjeda Bjelorusiju za pomoć eskalacije rata u Ukrajini te premješta nuklearne projektile prema granici Europske unije, upozorila je bjeloruska oporbena čelnica u egzilu Svjatlana Tihanouskaja.

U apelu europskim čelnicima, poručila je da Europa mora posvetiti 'puno više pozornosti onome što se događa' jer bi osim Ukrajine, posljedice eskalacije mogle osjetiti i europske zemlje.

Tihanouskaja, koja se smatra legitimno izabranom predsjednicom nakon spornih izbora 2020. u Bjelorusiji, a koja je morala napustiti zemlju nakon što je izbore nazvala namještenima, tvrdi da je aktualni bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko omogućio Rusiji dodatnu vojnu ekspanziju.

"Vidimo da Lukašenkov režim pojačava prisutnost Rusije na bjeloruskom teritoriju. Spremaju se rasporediti nuklearne ruske rakete (u Bjelorusiji, op.a.), kazala je na marginama minhenske sigurnosne konferencije ovoga tjedna, prenosi britanski Express.

'Priprema za eskalaciju'

Dodaje da je Bjelorusija dala značajan doprinos ruskom vojno-industrijskom kompleksu, procjenjujući da je oko "300 bjeloruskih poduzeća" pomoglo u proizvodnji i izgradi novih postrojenja za dronove za Rusiju.

"Izgleda da se pripremaju za eskalaciju", istaknula je.

Upozorenje je uslijedilo nekoliko mjeseci nakon što je rusko Ministarstvo obrane objavilo snimku koja navodno prikazuje kako vojska razmješta sustav projektila koji može nositi nuklearno oružje u zračnoj bazi u istočnoj Bjelorusiji. Zapadni analitičari to su objasnili kao demonstraciju moći kojom Rusija želi zastrašiti Ukrajinu i njezine susjede.

Lukašenko je ranije potvrdio da će u Bjelorusiji biti smješteno deset hipersoničnih balističkih raketnih sustava Orešnik čime bi se skratilo vrijeme potrebno Rusiji za potencijalni udar na teritorij Europske unije.

