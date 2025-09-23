Spektakularno nebo očaralo stanovnike alpske zemlje: Mislili su da je polarna svjetlost, ali...

Nebo iznad Basela u nedjelju navečer iznenada je poprimilo ljubičastu boju. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije ljubičastog neba, a korisnici su se pitali o čemu je riječ.

Sie behaupten, in Basel 🇨🇭seien Polarlichter zu sehen – ich halte das für Unsinn. (Original ohne Filter)



Was ist das? pic.twitter.com/4bCrrXc9ZX — Manuel Cadonau 🇨🇭 (@mcpolitik) September 21, 2025

Jedna korisnica pretpostavila je: "Mislim da su to polarna svjetla". Iako je ta pojava vrlo malo vjerojatna u Švicarskoj, ipak je moguća. Posljednji put ovakva svjetlosna pojava viđena je u Švicarskoj u listopadu 2024. Izgleda da se za ovaj spektakularni prizor ne treba otputovati na daleki sjever, poput Islanda, Norveške ili Švedske.

Uobičajeno se polarna svjetla pojavljuju samo na polovima. Razlog zašto polarnu svjetlost možemo promatrati i u geografskim širinama Europe je solarni ciklus koji se ponavlja svakih 11 godina. Prema podacima NASA-e, trenutna faza maksimalne sunčeve aktivnosti trajat će otprilike do kraja 2025. godine.

No, postoji i drugo, možda vjerojatnije objašnjenje. Ljubičasti odsjaj mogao bi dolaziti od posebnih svjetala za uzgoj trave na stadionu St. Jakob Park, domu FC Basela. Ta svjetla emitiraju toplinu i svjetlost kako bi travnjak imao optimalne uvjete za rast. Dakle, ne radi se o prirodnom fenomenu, već vrlo vjerojatno o umjetnoj rasvjeti, piše Blick.

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori bi vas mogli zaboljeti! Splićani izabrali najluđeg skakača Hrvatske: 'Užasno sam ponosan'