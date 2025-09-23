Kupili ste proizvode na ovoj internetskoj stranici? Državni inspektorat objavio upozorenje: 'Prestanite ih nositi'

Državni inspektorat upozorio je građane na povlačenje više vrsti nakita zbog povećane razine kadmija, a koji se svi mogu kupiti na popularnoj online platformi Shein poznatoj po jeftinim proizvodima, odjeći i stvarima za opremanje doma.

Sustav brzog uzbunjivanja Europske unije upozorio je na set od sedam prstena, ogrlicu s jednorogom, okrugle naušnice i narukvicu u obliku djeteline s četiri lista.

Svima je zajedničko da sadrže povećanu koncentraciju kadmija i predstavljaju kemijski rizik za zdravlje.

Svi su proizvodi također proizvedeni u Kini i savjetuje se da ih se prestane koristiti.

Ovo je popis proizvoda i njihovih proizvođača:

Muška narukvica sa privjescima u obliku djeteline (Priozviđač: Chengyang distict Love Yina Jewelry wholsale firm, Century Mercure 2-755, No.778 Xingyang Road, Lluting Street, Chengyang District, Qlingdao City, Shandong Province, Qlingdao City, Kina)

Foto: Državni Inspektorat

Ogrlica jednorog (Proizvođač Yiwushikayishipin Co., Ltd, 1.st floor, No 128, Dongxiangshan Village, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang Province, Jianhua, Zhejiang, Yiwu City, Kina)

Foto: Državni Inspektorat

Set od 7 prstena (Proizvođač Hangzhou Huangi E-commerce Co.Ltd, Room 901, 9st Floor, No.7 Jiuhuan Road, Janggan District, Hangzhou, Zhejiang Province, Hangzhou, Kina)

Foto: Državni Inspektorat

Naušnice okrugle crne (Proizvođač Yiwushizengguangshipin Co.,LTD, On the side of the road in Xufeng Village, Suxi Town, Yiwu City, Jinhua, Zhejiang Province, Suxi Town, Yiwu City, Jinhua, Kina).

Foto: Državni Inspektorat

Što je kadmij?

Neki proizvodi proizvedeni u Kini, primjerice nakit, sadrže velike količine ovog metala. U dječjem nakitu, ovaj se metal koristi kako bi premaz bio sjajniji i kako bi se komadu dodale težina i masa.

Kadmij je jedan od sastavnih dijelova baterija, a u industriji ga se može naći u pigmentima, oplatama te se koristi u galvanizaciji.

Međutim, on je ujedno i otrovan teški metal za kojeg se sumnja da j kancerogen.

Kadmij pripada skupini neesencijalnih metala, sličan je cinku i živi i poprilično je mekan. Izvori kadmija su u tlu, a u tragovima ga se može pronaći u zelenom povrću, krumpiru i žitaricama. Jedan od glavnih izvora kadmija kod pušača su cigarete.

Nakuplja se u bubrezima, jetri i u stijenci aorte, a može uzrokovati arterijsku hipertenziju. Na dan se unosi oko 0.2 miligrama kadmija, a toksična koncentracija za čovjeka je iznad 45 nmol/L.

Akutno trovanje očituje se respiracijskim sindromima (oštećenja pluća mogu ostati i trajna). Također trovanje kadmijem uzrokuje i kardiovaskularne poremećaje, a kronično trovanje uzrokuje tešku osteomalaciju i disfunkciju bubrega.

