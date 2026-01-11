Snimljena spektakularna erupcija vulkana na Havajima, fontane lave skakale su 15 metara u zrak!

Havajski vulkan Kilauea nalazi se na pragu svoje 40. erupcije, a Američka geološka zavod (USGS) procjenjuje da bi do kontinuiranog izbacivanja lave u fontanama moglo doći u bilo kojem trenutku između nedjelje i srijede, javlja Fox.

Tijekom subote ujutro intenzivirali su se vulkanski potresi, a do večeri su u području Halemaʻumaʻu zabilježene kupolaste fontane lave visine oko 15 metara, koje su hranile tokove lave iz sjevernog i južnog otvora.

Američki geološki zavod potvrdio je da je Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, ušla u novu fazu intenzivne aktivnosti. Upozoravaju da pojačana seizmička aktivnost upućuje na početak dugotrajnije erupcije.

🌋 Kīlauea Eruption Update – January 10⁰Dome-shaped lava fountains reaching 50 ft (12 m) continue at Halemaʻumaʻu, feeding lava flows from both north and south vents. Overnight, intermittent overflows occurred with only short pauses.

This morning, spattering and volcanic tremor… pic.twitter.com/rk7TrmmKJS — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) January 10, 2026

Erupcije od 23. prosinca 2024.

USGS navodi da je tijekom noći dolazilo do povremenih prelijevanja, uz kratke stanke. Međutim, prelijevanja lave počela su još 8. siječnja, što sugerira da je eruptivna aktivnost možda praktično krenula tada, iako službena objava erupcije još nije donesena.

U večernjem ažuriranju USGS-a navedeno je da je oko 2:15 ujutro po hrvatskom vremenu (CET) lava koja se prelijevala iz sjevernog i južnog otvora napajala tok širok približno 76 do 152 metra, koji se protegnuo više od 0,8 kilometara u krater.

Nedugo potom, oko 3:35 ujutro po hrvatskom vremenu, južni se otvor ispraznio, pa je aktivan ostao sjeverni, dok se u južnom otvoru počela podizati nova kupola lave. Snažna prelijevanja ponovno su zabilježena tri minute kasnije.

USGS ocjenjuje da ovakva dinamika upućuje na mogućnost da erupcija započne u bilo kojem trenutku, nakon posljednje erupcije koja je počela 23. prosinca.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne uživaju u snijegu samo ljudi, pogledajte zimske radosti preslatkih polarnih medvjedića...