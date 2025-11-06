Gusari upali na brod, posada se skriva u sobi: 'Pucali su, ispaljena je i raketna granata'

Somalijski gusari u četvrtak su se ukrcali na tanker pod malteškom zastavom koji je prolazio blizu obale te afričke države, objavili su sigurnosni izvori.

Napadi naoružanih skupina na plovila proteklih dana ponovno potiču strah za tu trgovinsku rutu ključnu za svjetsku opskrbu energentima i drugim proizvodima, piše Reuters.

Tanker Hellas Aphrodite prevozio je benzin od Indije do Južnoafričke Republike kad se u četvrtak ujutro dogodio "sigurnosni incident”, objavili su iz tvrtke Latsco Marine Management koja upravlja tim brodom, ne dajući više detalja.

Pomorske snage Europske unije priopćile su da je jedno od njezinih plovila u blizini incidenta te se približava napadnutom brodu te da će poduzeti odgovarajuće mjere.

Posada se sakrila

Tvrtka za pomorsku sigurnost Ambrey ranije je objavila da su pirati s čamca pucali na tanker, a drugi izvor rekao je da je ispaljena i raketna granata, piše Reuters.

Članovi posade sklonili su se u utvrđenu sigurnu sobu na tankeru te će tamo ostati, rekao je dužnosnik tvrtke za pomorsku sigurnost Diaplous.

"Svih 24 člana posade su sigurni i na broju te smo i dalje u bliskom kontaktu s njima", priopćila je tvrtka Latsco i dodala da je aktivirala svoj tim za hitne intervencije.

Posljednji sličan incident dogodio se u svibnju 2024. kad se skupina ukrcala na brod Basilisk pod liberijskom zastavom oko 380 nautičkih milja istočno od Mogadishua.

U ponedjeljak, u vjerojatno prvom napadu somalijskih gusara od 2024., naoružani napadači za metu su imali tanker u blizini obale somalijske prijestolnice na koji su pucali te se probali ukrcati.

