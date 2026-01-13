Šokantna izjava bivšeg predsjednika: 'Ako se Trump ne požuri, Grenland će se okrenuti Rusiji'

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi Grenlandčani mogli glasati za pridruživanje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump ne poduzme brze mjere za osiguranje arktičkog otoka, izvijestio je Interfax u ponedjeljak, prenosi Reuters.

"Trump se mora požuriti. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi cijeli Grenland s 55.000 stanovnika mogao glasati za pridruživanje Rusiji“, izvijestio je Interfax, citirajući Medvedeva, bivšeg ruskog predsjednika.

"I to je to. Nema novih malih zvjezdica na američkoj zastavi."

Danska i Grenland protive se SAD-u

Trump je ponovno pokrenuo svoj pritisak da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, samoupravnim danskim teritorijem, tvrdeći da ga Washington treba posjedovati kako bi odvratio Rusiju. Američki predsjednik rekao je da njegov položaj i resursi čine Grenland vitalnim za nacionalnu sigurnost, što je izazvalo oštre prigovore Danske i Grenlanda.

Iako Rusija ne polaže pravo na Grenland, dugo je pratila stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti, s obzirom na njegov položaj na sjevernoatlantskim rutama i prisutnost tamo velikog američkog vojnog i svemirskog nadzornog objekta.

Kremlj nije komentirao Trumpov obnovljeni pritisak, ali je, nazivajući Arktik zonom nacionalnih i strateških interesa Rusije, prošle godine izjavio da pomno prati "prilično dramatičnu“ raspravu oko Grenlanda. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine narušila je velik dio arktičke suradnje. Kako klimatske promjene otvaraju nove rute i izglede za resurse, regija postaje sve spornija.

