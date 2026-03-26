Snimljen trenutak užasa: Autobus se survao u rijeku i potonuo, pronađeno 25 tijela

Putnički autobus s 45 ljudi, koji je putovao u Dhaku iz Kumarkhalija u Bangladešu, survao se u rijeku Padmu u blizini trajektnog pristaništa Daulatdia oko 17.00 sati po lokalnom vremenu u srijedu nakon što je izgubio kontrolu.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka upadanja autobusa u rijeku. Vidi kako autobus pada u rijeku, a okupljeni nemoćno izbezumljeno gledaju. Nekolicina ljudi isplivala je, a ostali su ostali zatočeni u autobusu.

Prema riječima očevidaca, autobus je pao u rijeku nakon što je skliznuo s trajekta, što je izazvalo paniku dok su putnici unutra vrištali tražeći pomoć, stvarajući kaotičnu situaciju u okolnom području.

Potonuo na dubinu od devet metara

Lokalni stanovnici odmah su potrčali na mjesto događaja, ali početni napori spašavanja nisu bili uspješni jer je autobus brzo potonuo na dubinu od devet metara. Međutim, 11 putnika uspjelo je doplivati ​​do obale i preživjeti. Nakon nesreće pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj je sudjelovao spasilački brod Hamza, zajedno s roniocima vatrogasne službe, policije, mornarice, vojske i drugih agencija za provođenje zakona.

Nakon gotovo šest do sedam sati neprekidnih napora, spasilački tim uspio je izvući autobus s dubine od otprilike 27 metara oko ponoći. Ukupno 25 tijela, uključujući žene, djecu i muškarce, pronađeno je u autobusu. Potraga za preostalim nestalim putnicima još uvijek traje. Nakon incidenta, rodbina nestalih putnika okupila se uz obale rijeke Padme, s nestrpljenjem čekajući i tražeći svoje voljene. Prema posljednjim izvješćima, pronađeno je 25 tijela, a akcija spašavanja još uvijek traje.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija u akciji, pod povećalom autobusi i kamioni: Sigurnost djece na prvom mjestu