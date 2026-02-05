Vatrena gljiva nad gradom, pogledajte snimku čudovišne eksplozije: 'Nebo je postalo plameno'

Veliki požar i eksplozija izbili su u utorak u ruskoj regiji Tambov nakon što je nekoliko vagona u blizini grada Mičurinska iskočilo iz tračnica dok je vlak bio u pokretu.

RBC-Ukraine javlja da su spremnici s gorivom jednostavno puknuli, benzin se izlio, a potom je uslijedila snažna eksplozija.

Nije bilo poginulih, no strojovođa vlaka zadobio je teške opekline i završio u bolnici.

Šire se snimke vatrene gljive

"Eksplozija je bila toliko moćna da su se prozori u obližnjim kućama zatresli. Odmah se uzdigao ogroman stup crnog dima, a nebo je postalo vatreno", istaknuli su očevici.

Hitne službe pojurile su na lice mjesta i ušle u borbu s buktinjom, a željeznički promet na toj dionici bio je potpuno obustavljen. "Svi resursi usmjereni su na saniranje posljedica i sprječavanje širenja požara na obližnje vagone", istaknuli su predstavnici željezničke službe.

Awesome news from Russia



Goodbye, Russian economy



Russia, Tambov region: A gasoline train exploded. The war has come home. pic.twitter.com/9aenkBaivD — WW3finalboss (@WW3finalboss) February 4, 2026

Društvenim mrežama šire se snimke "vatrene gljive" koja se, kako tvrdi The Sun, uzdignula 300 metara u zrak.

Iako uzrok zasad nije poznat, The Sun je istaknuo da su se pojavile glasine o mogućoj sabotaži te da postoji sumnja da je zapravo bila riječ o ratnom vlaku.

