Vatrena gljiva nad gradom, pogledajte snimku čudovišne eksplozije: 'Nebo je postalo plameno'
Hitne službe pojurile su na lice mjesta i ušle u borbu s buktinjom, a željeznički promet na toj dionici bio je potpuno obustavljen
Veliki požar i eksplozija izbili su u utorak u ruskoj regiji Tambov nakon što je nekoliko vagona u blizini grada Mičurinska iskočilo iz tračnica dok je vlak bio u pokretu.
RBC-Ukraine javlja da su spremnici s gorivom jednostavno puknuli, benzin se izlio, a potom je uslijedila snažna eksplozija.
Nije bilo poginulih, no strojovođa vlaka zadobio je teške opekline i završio u bolnici.
Šire se snimke vatrene gljive
"Eksplozija je bila toliko moćna da su se prozori u obližnjim kućama zatresli. Odmah se uzdigao ogroman stup crnog dima, a nebo je postalo vatreno", istaknuli su očevici.
Hitne službe pojurile su na lice mjesta i ušle u borbu s buktinjom, a željeznički promet na toj dionici bio je potpuno obustavljen. "Svi resursi usmjereni su na saniranje posljedica i sprječavanje širenja požara na obližnje vagone", istaknuli su predstavnici željezničke službe.
Awesome news from Russia— WW3finalboss (@WW3finalboss) February 4, 2026
Goodbye, Russian economy
Russia, Tambov region: A gasoline train exploded. The war has come home. pic.twitter.com/9aenkBaivD
Društvenim mrežama šire se snimke "vatrene gljive" koja se, kako tvrdi The Sun, uzdignula 300 metara u zrak.
Iako uzrok zasad nije poznat, The Sun je istaknuo da su se pojavile glasine o mogućoj sabotaži te da postoji sumnja da je zapravo bila riječ o ratnom vlaku.
POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Ruskinjom koja se zbog Putina ne smije vratiti kući