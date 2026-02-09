Snimka eksplozije iz susjedstva: Kalašnjikovima napali oklopno vozilo i zapalili kombi

Banda naoružana kalašnjikovima u ponedjeljak je na državnoj cesti 613 između Brindisija i Leccea u Italiji napala oklopni kombi za prijevoz novca, piše La Repubblica, a prenosi portal Virgilio.it.

Detalje filmske pljačke prepričao je jedan vozač, koji je svjedočio nizu dramatičnih događaja. Navodi da je sve počelo nakon što je učio da na odmorištu stoji automobil pored kojeg su se nalazile tri osobe. Provjeravali su gume, no scena mu je od početka djelovala sumnjivo.

Nekoliko trenutaka nakon, isti automobil projurio je velikom brzinom i postavio se iza jednog kombija i drugog malog crvenog kombija, koji je odjednom bočno blokirao cestu.

Ratna zona

Iz njega su izašla trojica ili četvorica muškaraca naoružanih kalašnjikovima. Nasumično su počeli pucati u zrak i zapalili su kombi kako bi zaustavili oklopno vozilo. Državna cesta pretvorila se u ratnu zonu, izbili su veliki plamenovi, na teren su uskoro pojurila vozila policije i hitne pomoći.

Napadači su pobjegli s lica mjesta, no karabinjeri su ih presreli u Squinzani. Uslijedila je potjera, međusobno su razmjenjivala vatra, a jedan hitac navodno je pogodio policijski automobil. Ozlijeđenih nije bilo, a dvojica osumnjičenika su uhićena.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što završi kriminalističko istraživanje.

