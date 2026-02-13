Zubi letjeli po avionu, sve je bilo puno krvi: Širi se dramatična snimka masovne tučnjave

Društvenim mrežama širi se kaotična snimka masovne tučnjave koja je izbila u četvrtak navečer između britanskih putnika na letu iz Turske za Manchester, javlja Daily Mail.

Vjeruje se da je drama počela nakon što je jedan putnik drugome pokušao oteti mobitel. U jednom trenutku su razmjenjivali udarce i hrvali se usred leta, a u pozadini su se čuli vriskovi prestrašenih ljudi koji su svjedočili makljaži.

Očevici su ispričali da su na sjedalima vidjeli krv, a po podu su navodno bili razbacani zubi.

Bio pijan i rasistički vrijeđao

Zrakoplov je nakon drame hitno morao promijeniti rutu i skrenuti za Bruxelles, a policija se ukrcala po slijetanju i privela dvije osobe. Putnici tvrde da je jedan od privedenih bio vidno pijan i da je vrijeđao po rasističkoj osnovi, a onda se sukobio i s osobljem zbog cigareta.

"Putnici su bili uznemireni i uplašeni", ispričao je jedan svjedok, dok je drugi pohvalio sve koji su se suprotstavili rasizmu, a pogotovo osobu koja je tješila potresene ljude. Pilot je priznao da u svojih 30 godina letenja nikad nije doživio ovako nasilan incident.

Nakon neplaniranog preusmjeravanja avion je ipak nastavio prema Manchesteru. Tvrtka Jet2 koja je organizirala let ocijenila je da je ponašanje odgovornih užasno i izjavila da će dobiti doživotnu zabranu letenja.

