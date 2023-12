Večeras, 30. prosinca 2023. u 21 sat i 43 minute seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su vrlo jak potres s epicentrom 12 km sjeverno od Zenice u Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa bila je 5.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VI-VII (šest do sedam) stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio i Hrvatskoj.

EMSC je prvo objavio da je potres bio magnitude 5,4 po Richteru.

Kako je za Net.hr ispričala stanovnica Gračanice, nedaleko Doboja udar je bio jak. 'U krevetu sam bila, dobro se treslo, kuća se tresla, zveckale na komodi stvari", kazala je. Dodala je da nimalo nije bilo ugodno. "Svi smo se uplašili", kazala je.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara i osjetio se u brojnim gradovima Bosne i Hecegovine, u Sarajevu, Zenici, Tuzli...

