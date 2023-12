Potres magnitude 3.0 pogodio je područje Bosne i Hercegovine danas u 18:08 sati.Epicentar je bio na dubini od 11 kilometara u mjestu 7 kilometara od Banje Luke. Stanovnici tog područja na stranicama EMSC-a navode da se osjetilo blago ljuljanje.

"Ležao na kauču i gledao film, osjetio da trese, malo zaljuljalo luster", napisao je stanovnik Banje Luke.

"Jak udar, kratko", naveo je stanovnik iz Celinca.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 24 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/xKB3C6pbDX